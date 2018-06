marktEINBLICKE um 12: Nach der Fed muss nun die EZB liefern, Gerry Weber stürzt ab

Die US-Notenbank Fed hat die Leitzinsen wie erwartet ein weiteres Mal angehoben. Dieses Mal ging es auf 1,75 bis 2,00 Prozent. Weitere Zinsschritte dürften noch in diesem Jahr folgen, was Anlegern nicht ganz so gut gefällt. Doch diese müssen sich erst einmal mit der EZB beschäftigen.

Die Lage an der Frankfurter Börse:

DAX -0,4% 12.843

MDAX -0,2% 26.792

TecDAX +0,0% 2.903

SDAX -0,8% 12.640

Euro Stoxx 50 -0,6% 3.460

Die Topwerte im DAX sind Deutsche Post (WKN: 555200 / ISIN: DE0005552004), adidas (WKN: A1EWWW / ISIN: DE000A1EWWW0) und Deutsche Telekom (WKN: 555750 / ISIN: DE0005557508). Richtiggehend unter die Räder kommt im Nebenwertebereich dagegen die Gerry-Weber-Aktie (WKN: 330410 / ISIN: DE0003304101). Der Modekonzern musste ein weiteres Sparprogramm auflegen und wegen der damit zusammenhängenden Kosten einmal mehr eine Prognose senken.

DAX-Chart: boerse-stuttgart.de