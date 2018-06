Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR



Usingen (pta022/14.06.2018/12:00) - Der Vorstand der SCI AG hat heute beschlossen, im Falle der Zustimmung der am 15. August 2018 stattfindenden Hauptversammlung zu einer Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien einen Aktienrückkauf alsbald umzusetzen. Es sollen bis zu 10% des Grundkapitals zu einem Preis zurück gekauft werden, der den dann aktuellen Net Asset Value (Nettowert aller Vermögensgegenstände und Verbindlichkeiten, ohne Wertbeitrag von möglichen Nachzahlungen aus laufenden Spruchverfahren) um rd. 10% überschreitet. Der Rückkauf soll mittels eines an alle Aktionäre gerichteten öffentlichen Kaufangebotes erfolgen.



