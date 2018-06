Applied Optoelectronics $AAOI – Unser Geheimtipp der Woche

Trendbetrachtung auf Basis 6 Monate:Applied Optoelectronics, Inc. ist ein Unternehmen aus dem Telekommunikationsbereich spezialisiert auf die Entwicklung und Fertigung von optischen Geräte und Komponenten.Die Aktie ist bekannt durch die hohe Volatilität und große Bewegungen aus Ihrer Vergangenheit – eine typische Momentumaktie.Der Trendverlauf der letzten Monate war abwärtsgerichtet, allerdings kam am 30. Mai zu einem Ausbruch aus dem Widerstandsbereich der 36 US-Dollar Marke unter einem Anstieg vom Volumen. Seitdem hält sich der Kurs über die EMAs 20 und 50 auf und konsolidiert.Expertenmeinung:Sollte der Kurs weiterhin über die EMAs konsolidieren, wäre ein weiterer Ausbruch aus der Korrektur möglich. Dies macht die Aktie ein interessanter Long-Kandidat. Die Quartalszahlen die am 07. August berichtet werden dürften allerding nicht außer Acht gelassen werden. Diese können den Kurs in jegliche Richtung beeinflussen.Derzeit habe ich keine offene Position in diesem Wert, allerdings beobachte ich den weiteren Kursverlauf mit Spannung weiter.Aussicht: BULLISCH Autor: Silviya Marinska by www.ratgebergeld.at