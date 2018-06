Das Analysehaus Independent Research hat das Kursziel für Gerry Weber nach Quartalszahlen und einer Gewinnwarnung von 7,00 auf 5,50 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Verkaufen" belassen. Die angekündigten Umstrukturierungsmaßnahmen hätten die insgesamt ordentlichen Kennziffern des Modeunternehmens überschattet, schrieb Analystin Laura Cherdron in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die in Aussicht gestellten deutlichen Umsatz- und Ergebnisverbesserungen in den kommenden drei bis fünf Jahren seien sehr ambitioniert, wenn nicht sogar unrealistisch./edh/ag Datum der Analyse: 14.06.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0063 2018-06-14/12:57

ISIN: DE0003304101