Dow Jones im Aufwärtstrend – was folgt nun nach der Zinsentscheidung?

Geht die Reise weiter nach oben?Trendbetrachtung auf Basis 1 Monat:Der Dow Jones Index befindet sich in derzeit in einem Aufwärtstrend und konnte gut den EMA20 und EMA50 halten. Die nächsten Widerstandszonen auf dem Tageschart, an denen eine Erholung des Kurses stattfinden könnte, sind die Zonen 25566 sowie 25877.Im Stundenchart ist der saubere Aufwärtstrend ebenfalls ersichtlich. Es gab einige gute Einstiegsmöglichkeiten an den Pullbacks in der Nähe der EMA Zonen. Dort haben sich auch Umkehrkerzen gebildet, die sofort von mehreren grünen Folgekerzen bestätigt wurden.Expertenmeinung:Es stellt sich nun die spannende Frage: In welche Richtung geht es nach der Zinsentscheidung?Sollte der Aufwärtstrend bestehen bleiben, wäre die Supportzone 25058 gefolgt von möglichen Setups mit guten Risiko-Gewinn-Verhältnis attraktiv für die Long-Trader.Wenn aber die Marktteilnehmer hingegen enttäuscht auf die Zinsentscheidung reagieren, könnte es zum Trendbruch kommen. In diesem Fall wäre erstmal Geduld gefragt. Erst wenn sich mögliche Short-Setups aus der Korrektur bilden, wären Short-Einstiege denkbar.Auf Grund der Zinsentscheidung habe ich gerade keine offene Position in diesem Wert.Aussicht: BULLISCH Autor: Silviya Marinska by www.ratgebergeld.at