Die Ölpreise in New York (NYMEX) und London (ICE) reagierten nach bullishen Bestandsdaten am Mittwoch mit einem Sprung nach oben. Verbraucher aus Deutschland, Österreich und der Schweiz müssen heute mit Aufschlägen von bis zu 0,35 Cent bzw. Rappen je Liter Heizöl rechnen. Die gestrigen Lagerbestandsdaten des Department of Energy (DOE) überraschten mit starken Rückgängen bei den Rohöl- und Benzinvorräten. ...

