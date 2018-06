Seit grob Dezember 2016 schwankt das Wertpapier des in Ludwigshafen ansässigen Chemieunternehmens BASF in einer Handelsspanne zwischen 80,00 und rund 100,00 Euro seitwärts. Dabei markierte die Aktie zwar im Januar dieses Jahres noch ein Rekordhoch bei 98,80 Euro, drehte an dieser Marke jedoch zur Unterseite ab und fiel wieder auf die untere Begrenzung der großen Handelsspanne zurück. Zusammengenommen mit dem Verlaufshoch aus April letzten Jahres könnte hierdurch eine größere Wende in Form einer SKS-Trendformation entstanden sein, die in der Charttechnik als bärisch zu betrachten ist und für die kommenden Monate eine deutliche Abwärtsbewegung zur Folge haben könnte. Noch aber stehen alle Optionen offen, da die dazugehörige Nackenlinie (blau) noch nicht gebrochen und die Formation nicht aktiviert worden ist. Daher handelt es sich hierbei um ein grobes Szenario, welches erst noch bestätigt werden muss!

Aktie tut sich mit einem Anstieg schwer

