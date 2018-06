Corvus Gold arbeitet fleißig an der Expansion seines Goldprojekts Mother Lode in Nevada. Die neuesten Bohrergebnisse überzeugen auch die Investoren. Die Aktie legt kräftig zu.

Expansionsbohrungen überzeugen

Corvus Gold setzt die Serie an guten Bohrergebnissen fort. Das Unternehmen hat Resultate aus seinem Bohrprogramm für Mother Lode veröffentlicht, die das Expansionspotenzial des Vorkommens unterstreichen. In der sogenannten Western Expansion Zone kam Bohrloch ML18-067 auf 4,02 g/t Gold über eine Länge von 18,3 Metern. Dabei zeigt sich, dass sich die Mineralisierung über der hochgradigen Zone mit niedrigen Graden fortsetzt. Dieses Loch wurde ebenso wie ML18-060 (24,4m mit 3,1 g/t Gold) rund 70 Meter nordöstlich der bestehenden Ressource niedergebracht. Westlich davon scheint sich zudem eine hochgradige Zone aufzutun, wie Vorstandschef Jeff Pontius betonte. Die Ergebnisse von der östlichen Seite wiederum belegen eine kontinuierliche MIneralisierung, die sich in nordöstlicher ...

