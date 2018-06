Wer wird Fußball-Weltmeister? Diese Frage bewegt die Gemüter bis zum Finale der WM in Russland, Zur Prognose, wer den Pokal in Händen halten wird, werden Orakel befragt oder die Wissenschaft bemüht - meist ernst, mal mit einem Augenzwinkern. Mit Hilfe der so genannten Marktwert-Methode konnten die Gewinner ...

Den vollständigen Artikel lesen ...