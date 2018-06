Hier geht's zum Video

In Maydorns Meinung analysiert Börsenexperte Alfred Maydorn die neuesten Entwicklungen der beliebtesten Aktien deutscher Anleger - und versieht sie mit seiner persönlichen Meinung. In dieser Ausgabe geht es um den Dow Jones, den DAX, Volkswagen, Tesla, BYD, Adyen, Wirecard und Netflix. Volkswagen muss eine Milliarde Euro Strafe zahlen, die Anleger beeindruckt das aber offenbar wenig. Und Tesla schmeißt neun Prozent seiner Mitarbeiter raus. Was steckt wirklich dahinter und was bedeutet das für den Kurs der Aktie? Darüber hinaus geht es in Maydorns Meinung um die jüngste Entwicklung bei BYD, die äußerst erfolgreiche Neuemission des niederländischen Technologieunternehmens Adyen und warum auch Wirecard davon profitiert und um den nicht enden wollenden Höhenflug der Netflix-Aktie.