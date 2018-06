Berlin (ots) -



- Über zwei Millionen Besucher auf Fanmeile am Brandenburger Tor erwartet - K.I.T. Group richtet Großevent seit 2006 alle zwei Jahre aus



Die Straße des 17. Juni wird während der Weltmeisterschaft zur größten Partymeile Deutschlands. Hier fiebern pro Spiel bis zu 250.000 Fans mit, wenn die Nationalmannschaft antritt. Damit zählt die Fanmeile in Berlin zu den größten Public-Viewing-Veranstaltungen weltweit. Gastgeber des Großevents ist auch in diesem Jahr die Messe Berlin mit ihrem Tochterunternehmen K.I.T. Group. Das Unternehmen ist seit der ersten Fanmeile, die 2006 stattfand, für den Event zu allen Europa- und Weltmeisterschaften verantwortlich. Auch in diesem Jahr erwartet die K.I.T. Group mehr als zwei Millionen Besucher am Brandenburger Tor.



In den vergangenen Wochen und Monaten hat ein zehnköpfiges Team die Veranstaltung auf dem knapp zwei Kilometer langen Areal zwischen Siegessäule und Platz des 18. März vorbereitet. Vom Sicherheitspersonal bis zum Händler arbeiten auf der Fanmeile etwa 1.200 Menschen an der Versorgung von mehreren hunderttausend Gästen, die an den Spieltagen zum Public Viewing kommen.



Die Fanmeile eröffnet am 17. Juni, wenn Deutschland gegen Mexiko antritt. In der Vorrunde werden alle Spiele an Tagen übertragen, an denen die deutsche Nationalmannschaft spielt. Ab dem Achtelfinale werden alle Spiele bis zum Finale live gezeigt.



Alle Informationen zur Fanmeile und zum Spielplan gibt es unter: http://ots.de/6AVLRc sowie auf Facebook @DieMeile



Über die Messe Berlin



Die Messe Berlin zählt zu den zehn umsatz- und wachstumsstärksten Messegesellschaften weltweit. Sie konzipiert, vermarktet und veranstaltet jedes Jahr hunderte von Liveevents in Berlin und auf der ganzen Welt. Zu ihrem breiten Portfolio gehören die globalen Marken und Leitmessen IFA, InnoTrans, ITB, FRUIT LOGISTICA und die Internationale Grüne Woche, ebenso, wie Großkonferenzen und herausragende Events, so zum Beispiel die Fanmeile am Brandenburger Tor. Mit rund 90 Auslandsbüros vertreibt die Messe Berlin ihre Veranstaltungen in über 170 Ländern. Allein bei den Veranstaltungen am Stammsitz unter dem Funkturm in Berlin akkreditieren sich jedes Jahr rund 30.000 Medienvertreter aus der gesamten Welt. Damit fördert und treibt die Messe Berlin die Entwicklung der Metropole Berlin. Ziel ist, auf allen Veranstaltungen der Messe Berlin den Besuchern ein herausragender Gastgeber zu sein, bestmögliche Geschäftsimpulse für den Einzelnen zu geben und faire Bedingungen für Jeden zu gewährleisten. Dieses Selbstverständnis spiegelt sich im Unternehmensmotto: Messe Berlin - Hosting the World. www.messe-berlin.de



