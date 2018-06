Der US-Leitindex schloss am Mittwoch um 128 Punkte (-0,5%) tiefer als am Vortag. Damit trübt sich das Chartbild kurzfristig ein. Der Bereich um 25.326 /25.400 erweist sich als harter Widerstand. Andererseits zeigt sich der Dow Jones Industrial gut unterstützt und langfristig in einem intakten Aufwärtstrend. Anleger sollten jedoch einen Ausbruch...

