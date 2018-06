Planegg/München (ots) - Vorstand der Blue Cap AG beteiligt sich an der PartnerFonds AG



- Gemeinsames Ziel der Transaktion ist der Ausbau der beiden Beteiligungsportfolios zu einer finanz- und wachstumsstarken Industrieholding



Die PartnerFonds AG hat am 12. Juni 2018 im Rahmen einer außerbörslichen Transaktion rund 44% der Blue Cap AG von dem Gründer und bisherigen Hauptaktionär Dr. Hannspeter Schubert erworben, der sich im Gegenzug an der PartnerFonds AG beteiligt und dort größter Aktionär wird. Dr. Schubert wird als Vorstand das erfolgreiche Wachstum der Blue Cap AG und ihrer Portfoliounternehmen fortführen und somit weiter begleiten.



Für die PartnerFonds AG ist diese Transaktion ein logischer und konsequenter Schritt, ihr bestehendes Beteiligungsportfolio und ihre Managementstrukturen in personeller und organisatorischer Sicht auszubauen. Zudem verbinden die beiden Gesellschaften erhebliche Synergiepotentiale, ihre nahezu identischen Investmentansätze in Zukunft aufeinander abzustimmen, zu optimieren und die PartnerFonds AG als noch nicht börsennotiertes Unternehmen für den Kapitalmarkt vorzubereiten.



"Mit dieser Transaktion setzen wir unsere Wachstumsstrategie konsequent fort und kommen unserem Ziel, die PartnerFonds AG börsenfähig zu machen, einen großen Schritt näher. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Herrn Dr. Schubert und treten gemeinsam an, um beide Unternehmen zu einer starken Industrieholding aufzubauen", sagt Oliver Kolbe, Vorstand der PartnerFonds AG. "In der Kombination beider Gesellschaften entsteht ein schlagkräftiger Unternehmensverbund aus über 20 Mittelstandsbeteiligungen in etablierten Wachstumsbranchen, mit einem konsolidierten Gesamtumsatz von rd. 250 Mio. Euro", ergänzt Oliver Kolbe.



Herr Dr. Schubert erklärt, dass er weiterhin die Geschäfte der Blue Cap leiten und für eine kontinuierliche Weiterentwicklung der Gesellschaft stehen werde. Ziel sei es, die beiden Gesellschaften mittelfristig zusammenzuführen und unter einem gemeinsamen Dach in Richtung geregelten Markt zu entwickeln. Dazu seien noch einige Schritte zu gehen. An der Ausrichtung und dem operativen Geschäft der Blue Cap werde sich nichts ändern.



Die PartnerFonds AG wurde bei dieser Transaktion von Osborne Clarke sowie Bendo Capital begleitet.



Über PartnerFonds AG



Die PartnerFonds AG mit Sitz in Planegg bei München, investiert seit über 10 Jahren in wachstumsstarke, mittelständische Unternehmen und strebt Mehrheitsbeteiligungen an. Die Gesellschaft verfügt über rd. EUR 100 Mio. Eigenkapital und investiert als Beteiligungsholding in industriell geprägte Unternehmen, um diese langfristig zu halten und weiter zu entwickeln. Innerhalb dieser Wachstumsstrategie agieren die Tochterunternehmen operativ unabhängig und bilden unter dem Dach der PartnerFonds AG eine starke Gruppe von mittelständischen Unternehmen. Derzeit befinden sich im Portfolio der PartnerFonds-Gruppe mittelständische Unternehmen aus den Bereichen Chemie, Maschinen- und Anlagenbau, Kunststoffverarbeitung und Handel.



Über Blue Cap AG



Die Blue Cap AG ist eine börsennotierte Unternehmensgruppe, mit Sitz in München. Seit mehr als 10 Jahren investiert die Industrieholding erfolgreich in mittelständische, technologiegetriebene Unternehmen. Der Investitionsansatz besteht darin, ungenutzte Potenziale von Unternehmen zu realisieren und gleichzeitig eine langfristige Wertentwicklung anzustreben.



Derzeit sind im Portfolio der Blue Cap Gruppe Unternehmen aus den Branchen Klebstoff- und Beschichtungstechnik, Produktionstechnik sowie Medizintechnik. Zusammen mit Knauer-Uniplast hat die Unternehmensgruppe 12, meist mehrheitlich geführte Beteiligungsunternehmen mit insgesamt über EUR 200 Mio. Umsatz.



Das Unternehmen notiert im Freiverkehr (Scale, Frankfurt und m:access, München; ISIN: DE000A0JM2M1; Börsenkürzel: B7E).



Der Vorstand



Oliver Kolbe



