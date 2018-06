BERLIN (Dow Jones)--Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) hat vor Abgeordneten seiner Partei eine harte Haltung im Streit mit der CDU über die Zurückweisung von Flüchtlingen an der Grenze beschworen.

"Wir sind im Endspiel um die Glaubwürdigkeit. Die Menschen haben die Geduld verloren. Die CSU steht", sagte Söder in der Sitzung der CSU-Landesgruppe, wie Teilnehmer dem Redaktionsnetzwerk Deutschland sagten. "Wir müssen jetzt durch Handlung beweisen, dass wir für unsere Haltung stehen", sagte Söder den Angaben zufolge. "Es ist eine historische Weggabelung. Wir müssen endlich die Fehler von 2015 beheben."

Unterdessen wurde die wegen des Streits erfolgte Unterbrechung der Bundestags-Plenartagung bis 15 Uhr verlängert. Seit 11.30 finden getrennte Sitzungen der CDU und der CSU im Bundestag statt. Der Streit zwischen Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) geht um dessen Plan, bereits in anderen EU-Ländern registrierte Migranten an den deutschen Grenzen zurückzuweisen. Auch nach einem Krisengespräch am Vorabend waren Seehofer und Söder bei dieser Forderung geblieben.

Merkel, die zunächst eine europäische Lösung finden will, hat als Kompromiss vorgeschlagen, zunächst Vereinbarungen mit den besonders betroffenen Mittelmeerländern zu schließen. Das CDU-Präsidium stützte diese Position am Morgen. Auch die SPD setzt auf eine europäische Lösung. Ihre Parteivorsitzende Andrea Nahles rief die Unionsparteien auf, "ihre internen Streitigkeiten möglichst bald zu beenden", und kritisierte: "Theaterstücke im Dienste von Landtagswahlen sind hier nicht angemessen."

