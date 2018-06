Hamburg (ots) - Der Hamburger Spezialist für Strömungsturbinen stellt auf der Power2Drive Europe seine neuesten Entwicklungen für autarke Windenergiegewinnung in Halle C1 Stand 759 vor.



Der LWS Systems Energy PowerTower vereint die TÜV zertifizierten Strömungsturbinen mit Speicher- und Energiemanagementsystem zu einem autarken System, welches überall einsetzbar ist. Es ist ideal für Insellösungen wie zum Beispiel zum Laden von EV's.



Die autarken Strassenlampen bieten nicht nur ausreichend Licht, sondern können je nach Bedarf auch mit Speicher- und Energiemanagementsystem sowie WiFi Hotspots ausgestattet werden. Für den Stadt- und Parkbau ist es geradezu ideal, da keine externe Stromversorgung benötigt wird. Mit einem geeignetem Speicher können diese modernen Lampen selbst Elektrofahrräder laden.



Ein weiteres Highlight von LWS Systems ist seine neue 1000 Watt Strömungsturbine, diese bietet eine hohe Energiegewinnung bei wenig Nutzfläche.



Besuchen Sie uns auf unserem Stand in Halle C1 Stand 759.



