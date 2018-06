Die DZ Bank hat Munich Re von "Halten" auf "Kaufen" hochgestuft und den fairen Wert der Aktien von 204 auf 206 Euro angehoben. Die Assekuranz sei etwas aggressiver geworden und stelle nun in der Rückversicherung und beim Erstversicherer Ergo ein Gewinnwachstum in Aussicht, schrieb Analyst Thorsten Wenzel in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Nach dem jüngsten Kursrückgang sei die Aktie nun attraktiv bewertet und biete eine gute Einstiegsgelegenheit./edh/ag

Datum der Analyse: 14.06.2018

ISIN DE0008430026

AXC0166 2018-06-14/14:12