Die Bastei Lübbe AG (ISIN DE000A1X3YY0) weist auf Basis vorläufiger Berechnungen im Geschäftsjahr 2017/2018 einen Konzernumsatz von rund EUR 140 Mio. und ein EBITDA von EUR 0,5 Mio. (bisher: rund EUR 5 Mio.) bzw. ein EBIT in der Größenordnung von minus EUR 18 Mio. (bisher: rund minus EUR 11 Mio.) aus.

Mehrere Faktoren belasteten einmalig das Ergebnis in einer Größenordnung von EUR 18 Mio., darunter der Verlust der zum 31. März 2018 veräußerten Beteiligung BuchPartner GmbH sowie außerplanmäßige Wertminderungen bei weiteren Beteiligungsgesellschaften. Zusätzliche Wertminderungen wurden infolge einer Neueinschätzung der Abschreibungsverläufe bei aktivierten Autorenhonoraren vorgenommen. Dies konnte trotz deutlicher Umsatz- und Ertragssteigerungen im Kerngeschäft Buchverlage nicht ausgeglichen werden.

Die Umsätze im Kerngeschäft Buchverlage wuchsen im abgelaufenen Geschäftsjahr gegenüber dem Vorjahr um rund 20 % auf ca. EUR 85 Mio. Diese positive Entwicklung steht auf einem breiten Fundament und wird unter anderem durch die Bestseller von Dan Brown und Ken Follett getragen, die Platz eins und zwei im Jahres-Umsatzranking des deutschen Buchmarkts belegten. Der 12. Band des Serienhelden Greg von US-Autor Jeff Kinney eroberte in nur zehn Wochen Platz 1 im Jahres-Bestseller-Ranking des Segments Kinder- und Jugendbuch. Zudem trägt der gegenüber dem Wettbewerb überproportionale "Digital"-Anteil im Buchgeschäft in Höhe von rund 30 % zu dieser erfreulichen Entwicklung bei.

Bereinigt um die Einmaleffekte stieg das vorläufige operative Ergebnis (EBIT) im Kerngeschäft um rund EUR 1 Mio. auf ca. EUR 3,5 Mio. Mit eingerechnet ist dabei, dass das vierte Quartal unter anderem aufgrund hoher Remissionen unter Plan verlief. "Auch wenn es sich im Ergebnis des laufenden Geschäftsjahres wegen der Sonderfaktoren nicht richtig widerspiegelt: Wir können mit der operativen Entwicklung in unserem Kerngeschäft trotz des eher verhaltenen Schlussquartals durchaus zufrieden sein. Wir müssen trotzdem unsere Effizienz steigern, um in Zukunft in einem weiterhin herausfordernden Umfeld wieder erfolgreich zu sein. Insgesamt sind wir sehr zuversichtlich, die Weichen bereits richtig gestellt zu haben", erläutert Carel Halff, ...

