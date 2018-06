Mannheim (www.aktiencheck.de) - Die Erwartungen von Finanzmarktexperten/-innen an den mittelfristigen Einsatz von Kryptowährungen wie etwa Bitcoins im alltäglichen Zahlungsverkehr in Deutschland sind insgesamt noch verhalten, so das Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW), Mannheim, in einer aktuellen Pressemitteilung. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...