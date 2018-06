Die Aussicht auf weiterhin niedrige Leitzinsen in der Euro-Zone hat am Donnerstag für Freude bei Aktienanlegern in Europa gesorgt. Dax und EuroStoxx50 drehten nach der Entscheidung der Europäischen Zentralbank (EZB) ins Plus und notierten je 0,4 Prozent fester bei 12.951 und 3496 Punkten. Der Euro rutschte um ein halbes Prozent auf 1,1723 Dollar...

