Digitale Werbung ist ein Megatrend, von dem so ziemlich jeder profitiert, der in den digitalen Medien Fuß gefasst hat. Wir haben einen Ansturm von traditionellen Medienunternehmen, Telekommunikationsunternehmen und fast allen anderen gesehen, die versuchen, in den Bereich der digitalen Medien einzusteigen, um vom starken langjährigen Trend zur digitalen Werbung zu profitieren. Trotz der Zunahme des Wettbewerbs in den letzten Jahren dominieren Facebook (WKN:A1JWVX) und Alphabets (WKN:A14Y6F) (WKN:A14Y6H) Tochterunternehmen Google weiterhin diesen Bereich und machen zusammen die Mehrheit der digitalen Anzeigenumsätzen in den Vereinigten Staaten aus. Einigen Schätzungen zufolge gewinnen die Unternehmen weiter Marktanteile trotz ihrer marktbeherrschenden Position. Dieses Wachstum resultiert aus ...

