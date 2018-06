Der Gründer und Großaktionär von STARBUCKS zieht sich ins Privatleben zurück. Die erfolgreichste Kaffeekette der Welt steht mit einem Marktwert von 80 Mrd. $ damit auf dem Prüfstand, der sich wie folgt darstellt: Wie reagiert der Markt üblicherweise, wenn eine solch dominierende Persönlichkeit ausscheidet? In der Regel ebenfalls mit einem Rückzug der Investoren, die die gesamte Erfolgsstory begleitet haben. Das wäre der Normalfall. Bei einem KGV um 24 ist dies ohnehin vertretbar. Mehrere befragte Analysten und Banken kommen zu sehr unterschiedlichen Einschätzungen, nämlich Kurszielen bis 40 $ nach unten und 85 % nach oben. Wer wird diese Wette gewinnen? Es ist der typische Fall einer Gruppenrotation. MCDONALD'S hat es teilweise schon vorgemacht.



