Hydrotec Gesellschaft für Wassertechnik AG: Klageerhebung gegen ehemalige Organmitglieder DGAP-Ad-hoc: Hydrotec Gesellschaft für Wassertechnik AG / Schlagwort(e): Rechtssache Hydrotec Gesellschaft für Wassertechnik AG: Klageerhebung gegen ehemalige Organmitglieder 14.06.2018 / 15:29 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Der Insolvenzverwalter der HYDROTEC Gesellschaft für Wassertechnik Aktiengesellschaft (kurz: HYDROTEC AG) hat heute entschieden, Klage gegen das ehemalige Vorstandsmitglied Herrn Wolfgang Schulze sowie gegen die ehemaligen Aufsichtsratsmitglieder Herrn Rechtsanwalt Peter Heun und Frau Christel Schulze aus Organhaftung vor dem Landgericht Hof zu erheben. Hierbei werden Ansprüche in Höhe von rund EUR 8.0 Mio. geltend gemacht. Hintergrund der Schadensersatzansprüche sind den Beklagten zur Last gelegte Pflichtverletzungen im Zusammenhang mit der Ausgliederung des Geschäftsbetriebs der HYDROTEC AG auf die Firma HydroTec Gesellschaft für ökologische Verfahrenstechnik mbH (kurz: Hydrotec GmbH). Kontakt: Dr. Berthold Oberle Vorstand HYDROTEC Gesellschaft für Wassertechnik AG Reichenberger Straße 22, 95111 Rehau Tel. +49 9283 / 851-0 Fax +49 9283 / 851-50 info@hydrotec-ag.de www.hydrotec-ag.de 14.06.2018 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: Hydrotec Gesellschaft für Wassertechnik AG Reichenberger Straße 22 95111 Rehau Deutschland Telefon: 09283 / 851-15 Fax: 09283 / 851-50 E-Mail: info@hydrotec-ag.de Internet: www.hydrotec-ag.de ISIN: DE0006130305 WKN: 613030 Börsen: Freiverkehr in Berlin, Hamburg Ende der Mitteilung DGAP News-Service 695515 14.06.2018 CET/CEST

