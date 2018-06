Von Hans Bentzien

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Unsicherheiten für den Wachstumsausblick des Euroraums haben nach den Worten von EZB-Präsident Mario Draghi zugenommen. In der Pressekonferenz zur Erläuterung der jüngsten geldpolitischen Beschlüsse in Riga sagte Draghi: "Die Nachrichten sind gut, aber sie sind nicht mehr so gut wie vor einem Quartal. Wir sehen einen Anstieg der Unsicherheit." Zwar seien die Wachstumsrisiken weiterhin im Großen und Ganzen ausgewogen, doch hätten die externen Risiken deutlich zugenommen und auch etwas die Unsicherheiten aus dem Währungsraum selbst.

Dem stünden mögliche positive Überraschungen von der US-Finanzpolitik gegenüber, was mittelfristig auch für die Finanzpolitik einiger europäischer Länder gelte. Die Risiken für die Inflationsentwicklung beurteilt die EZB dagegen günstiger als bevor, wie aus der geldpolitischen Statement hervorgeht. Darin heißt es: "Die Unsicherheit über den Inflationsausblick verringert sich."

Kontakt zum Autor: hans.bentzien@dowjones.com

DJG/hab/apo

(END) Dow Jones Newswires

June 14, 2018 09:16 ET (13:16 GMT)

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.