Mainz (ots) - Freitag, 15. Juni 2018, 9.05 Uhr



Volle Kanne - Service täglich Moderation: Ingo Nommsen



Stammzellentherapie bei Knochenbruch - Wie hilft das bei der Heilung? Zahlenmythos rund um die WM - Wenn Aberglaube auf Fußball trifft WM-Party im eigenen Garten - Der Handwerksprofi hilft



Gäste im Studio: Wladimir Kaminer, Autor Matthias Fornoff, ZDF-Journalist



Freitag, 15. Juni 2018, 12.10 Uhr



drehscheibe Moderation: Tim Niedernolte



WM: Deutschland - Mexiko - Wer soll spielen? Expedition: Großniedesheim - Glücklich auf dem Land WM-Küchenträume - Verenas Fajitas



Freitag, 15. Juni 2018, 13.00 Uhr



ZDF-Mittagsmagazin Moderation: Jana Pareigis



Vor der Wahl in der Türkei - Wie ist die Lage vor Ort? Die Berliner Fanmeile - Das ist das neue Sicherheitskonzept Kieler Woche - Unterwegs auf dem großen Windjammer



Freitag, 15. Juni 2018, 17.10 Uhr



hallo deutschland Moderation: Sandra Maria Gronewald



Auszeit auf dem Elberadweg - Tipps für die beliebte Radelstrecke



Freitag, 15. Juni 2018, 17.45 Uhr



Leute heute Moderation: Karen Webb



König Carl Gustaf trifft Metallica - Verleihung des Polar Music Prize Promi-Outfits der Woche - Die Ahas und die Najas



Freitag, 15. Juni 2018, 23.30 Uhr



aspekte Moderation. Katty Salié und Jo Schück



Die Türkei vor den Wahlen - Erdogan vor dem Ende? Ach, Europa - Ciao Italia - Der Abschied Italiens von der EU? Völkermord an den Herero - Fotoprojekt von Marc Erwin Babej Ade liebe Leser, adieu Kulturnation - Sieben Millionen weniger Buchkäufer



Gast: Courtney Barnett, Alternative Rock aus Australien



OTS: ZDF newsroom: http://www.presseportal.de/nr/7840 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_7840.rss2



Pressekontakt: ZDF Presse und Information Telefon: +49-6131-70-12121