Traditionell führen gute Wachstumswerte einmal im Jahr zu saftigen Dividendenerhöhungen. Eine Handvoll Unternehmen bietet mehr und erhöht die Auszahlungen quartalsweise. Drei dieser Erfolgsgeschichten sind Enterprise Products Partners (WKN:915716), Phillips 66 Partners (WKN:A1W27H) und Noble Midstream Partners (WKN:A2AR8Y). 55 und noch viel mehr Enterprise Products Partners hat seine Ausschüttung an die Investoren in beeindruckenden 55 Quartalen in Folge und seit dem Börsengang vor etwa 20 Jahren insgesamt 64 Mal gesteigert. Das Midstream-MLP erzielte durch den Aufbau und Kauf lukrativer Vermögenswerte über mehrere Jahre unter Beibehaltung eines starken Finanzprofils stetiges Wachstum. Das Unternehmen verfügt über eine der höchsten Bonitätsbewertungen unter den MLPs, ...

