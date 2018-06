Es ist Halbzeit, was die Nachrichtenlage beim vor allem für die Chipindustrie arbeitenden Anlagenbauer Aixtron (ISIN: DE000A0WMPJ6) angeht. Die Zahlen zum ersten Quartal waren zwar gut, aber nicht überraschend stark. Und noch zu vage, um die entscheidende Frage zu beantworten: Wird Aixtron nachhaltig in der Gewinnzone bleiben … und wenn ja, wie schwarz würden sie dann, die schwarzen Zahlen? Das wird auch mit den Ergebnissen zum bald endenden zweiten Quartal nicht sicher absehbar sein, dazu ist Aixtron als Lieferant von Maschinen für die immens konjunktursensible Chipindustrie einfach zu vielen Unwägbarkeiten unterworfen. Aber immerhin, man könnte sich annähern an das, was Ende des Jahres unter dem Strich stehen könnte. Nur dauert es bis zu diesen Zahlen noch ganze sechs Wochen. Das ist eindeutig zu lange, so lange lässt sich die jetzt anstehende, charttechnische Entscheidung nicht auf die lange Bank schieben.

...

Den vollständigen Artikel lesen ...