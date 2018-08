Hier geht's zum Video

Neues Allzeithoch im S&P 500. Die Bilanz der letzten Jahre beachtlich. Und das ganz ohne Dividenden. Wie investiert man nach so vielen starken Jahren noch, Anouch Wilhelms von der Commerzbank? Die Performance des S&P 500 ist beachtlich: gut acht Prozent Plus seit Jahresbeginn, 45 Prozent in drei Jahren. Dagegen im DAX: minus vier Prozent und plus 20 Prozent. Da werden DAX-Anleger schon mal unpatriotisch. Wie also nun investieren in den längsten Bullenmarkt aller Zeiten, Anouch Wilhelms von der Commerzbank?