Hier geht's zum Video

Die Federal Reserve hat, wie erwartet, die zweite Zinsanhebung in diesem Jahr eingeleitet und auch weitere in Aussicht gestellt. Welche Folgen und Risiken das mit sich bringt... Im vergangenen Jahr war das heiß diskutierte Thema: Wird die Fed drei oder viermal die Zinsen in 2018 anheben. Jetzt erwischt es scheinbar einige Investoren schon auf dem falschen Fuß, dass es weitere Anhebungen in diesem Jahr geben wird. Welche Risiken birgt die immer weiter auseinandergehende Schere zwischen europäischen und US-Zinsen? Und welche Möglichkeiten bleiben Mario Draghi noch, wenn das Anleihakaufprogramm ausläuft? Mehr dazu, erfahren Sie in diesem Interview zwischen Thu Lan Nguyen, Commerzbank und Johanna Claar, Der AktionaerTV