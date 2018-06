Köln (ots) - Kunden können als virtuelle Torschützen täglich Preise gewinnen



REWE hat die zweite Stufe seiner Omnichannel-Marketingkampagne gezündet unter dem Motto "Bist du ein Fan, sind wir dein Markt" (Infos zur ersten Stufe: https://presse.rewe.de/artikel/rewe-wm-kampagne/). Ein Fokus liegt auf den vielseitigen WM-Aktionen in den REWE-Märkten sowie einem virtuellen Torwandschießen am REWE-Servicepunkt der REWE-Märkte und online auf rewe.de/fan. Darüber hinaus werden viele Kampagnenmaßnahmen der ersten Phase fortgesetzt. Dazu gehört beispielsweise die Microsite (https://fan.rewe.de/grillen). Auf der wird eine Grillwelt inszeniert, in der die verschiedenen Fan-Charakteren mit den jeweils passenden Grillrezepten zu wöchentlich wechselnden Themen kombiniert werden.



Dr. Johannes Steegmann, Marketing-Leiter bei REWE, erwartet wieder viele kreative WM-Aktivitäten der REWE-Märkte während des Turnierzeitraums, denen erstmals als "Tagebuch der Märkte" auf den Social-Media-Kanälen eine große Bühne gegeben werden: "Wir teilen die Freude auf die WM mit unseren Kunden. REWE ist der Markt der Fans und das sollen unsere Kunden auch direkt im Markt erleben." Hierfür werden unter anderem Sky-Moderatorin Esther Sedlaczek und Journalist Andreas Wurm - bekannt als Stadionsprecher bei Länderspielen der Deutschen Fußball-Nationalmannschaften - als WM-Fan-Botschafter deutschlandweit REWE-Märkte besuchen und über deren Aktionen, Events und WM-Aufbauten berichten. Das dabei entstehende Videomaterial wird auf der REWE-eigenen Facebook-Seite verbreitet. Weiteren Content generieren ein zweites Produktionsteam, die herausragende WM-Marktaktivitäten dokumentieren, sowie die Marktverantwortlichen selbst, die Fotos und Informationen einreichen können.



Auch die Kunden sind aufgerufen, Ausschau nach gelungenen WM-Aktionen und -Warenpräsentationen in ihrem REWE-Markt zu halten. Wer ein Foto davon unter dem Hashtag MeinMarkt in Social-Media-Kanälen postet, nimmt automatisch an einem Gewinnspiel teil. Unter allen Beiträgen werden REWE-Einkaufsgutscheine verlost. Auf der Microsite rewe.de/fan werden alle Beiträge, die unter MeinMarkt erscheinen, gesammelt und in einer Social Wall veröffentlicht.



Der zweite Kampagenfokus liegt auf dem virtuellen REWE-Torwandschießen. Neben vielen Coupons machen ausgelobte Preise die Teilnahme am Spiel für alle attraktiv. Die Mechanik ist denkbar einfach: Mit einer Bewegung des Fingers auf dem Display des REWE-Servicepunktes oder der Maus bei der Online-Variante können abgebildete Coupons "freigeschossen" werden. Ob es sich dabei um Einkaufsvorteile in Form von Rabattcoupons oder PAYBACK-Coupons handelt, entscheidet der Teilnehmer vorab selbst durch eine Abfrage. Um einen gewünschten Coupon zu gewinnen, hat jeder täglich drei Versuche frei. Im Anschluss haben alle die zusätzliche Chance auf die Teilnahme an einer Verlosung von über 160 attraktiven Preisen. Hauptgewinn ist ein Treffen mit dem DFB-Fußball-Nationalspieler Thomas Müller im Rahmen eines halbtägigen Fan-Events in München, zu dem der Gewinner zehn Personen mitbringen kann. Die weiteren Preise reichen vom Vespa-Roller und Profitischkicker über Tickets für das Länderspiel Deutschland vs. Russland, Weber Grill-Produkte bis hin zu diversen Gutscheinen. Beworben wird der Gamification-Kampagnenteil über Funkspots, Online Media sowie dem Tag-On eines neuen TV-Spots (https://www.youtube.com/watch?v=krTkE2YhoJY). Der TV-Spot selbst zeigt die positiven Emotionen, die REWE während des Fußball-Turniers mit allen Fan-Gruppen gemeinsam hat.



Das verantwortliche Team: Unternehmen: REWE Markt GmbH, Köln Dr. Johannes Steegmann, Leiter Marketing Kreativ Agentur: thjnk Hamburg Filmproduktion: Cobblestone Regie: Jason Smith Musik: Supreme Music GmbH Mediaagentur: OMD Düsseldorf Digital Kreation: REWE Marketing Digital Media: REWE Marketing



Über REWE:



Mit einem Umsatz von 21,2 Mrd. Euro (2017), mehr als 120.000 Mitarbeitern und über 3.300 REWE-Märkten gehört die REWE Markt GmbH zu den führenden Unternehmen im deutschen Lebensmitteleinzelhandel. Die REWE-Märkte werden als Filialen oder durch selbstständige REWE-Kaufleute betrieben. Die genossenschaftliche REWE Group ist einer der führenden Handels- und Touristikkonzerne in Deutschland und Europa. Im Jahr 2017 erzielte das Unternehmen einen Gesamtaußenumsatz von rund 58 Milliarden Euro. Die 1927gegründete REWE Group ist mit ihren 345.000 Beschäftigten und 15.300 Märkten in 21 europäischen Ländern präsent. In Deutschland erwirtschafteten im Jahr 2017 rund 255.000 Mitarbeiter in rund 11.000 Märkten einen Umsatz von 42 Milliarden Euro.



