Eine weitere Abschwächung des Wirtschaftswachstums im Euroraum würde die Europäische Zentralbank (EZB) aus Sicht der DZ Bank in eine Zwickmühle bringen. "Sie hätte ihre Zinsen längst anheben können und in diesem Fall auf der Zinsseite wenig Möglichkeiten, einem konjunkturell bedingten Rückgang der Teuerung entgegenzuwirken", schreibt Jan Holthusen, Leiter des Fixed Income Research, in einem Kommentar. In diesem Falle müssten laut Holthusen wieder Anleihekäufe herhalten, die, wie Draghi in der Pressekonferenz betonte, in Zukunft zum normalen Instrumentarium der EZB gehören werden.

June 14, 2018 10:06 ET (14:06 GMT)

