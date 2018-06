Shanghai (ots/PRNewswire) - Johnson & Johnson Innovation, eine

Division von Johnson & Johnson (China) Investment Ltd., meldete heute

den Beginn der Shanghai Lung Cancer Innovation QuickFire Challenge,

um neue Lösungen für Lungengesundheit zu definieren und Lungenkrebs

in China und dem Rest der Welt den Kampf anzusagen. Avrum Spira,

Global Head der Lung Cancer Initiative bei Johnson & Johnson, und

Melinda Richter, Global Head bei Johnson & Johnson Innovation, JLABS,

gaben dies auf der CES Asia in Shanghai, China, bekannt.



Die Shanghai Lung Cancer Innovation QuickFire Challenge möchte

topaktuelle, brandneue Innovationen aus aller Welt ausfindig machen,

die sich mit sämtlichen Phasen der Lungengesundheit

auseinandersetzen. Der Wettbewerb wird weltweit für Unternehmer,

Wissenschaftler, biotechnischen Forscher und Jungunternehmen mit

innovativen Ideen zugänglich sein, die über das Potenzial verfügen,

Lungenkrebs zu verhindern, aufzuhalten oder zu heilen, und somit

Gesundheit und Wohlergehen mehrerer Millionen Menschen in China und

dem Rest der Welt verbessern können.



Bis zu drei Innovatoren mit der besten Idee, Technologie oder

Lösungskonzept aus den Bereichen Pharmazeutika, Bedarfsträger,

Medizintechnik, globaler öffentlicher Gesundheit und/oder

Gesundheitstechnologien werden insgesamt bis zu 750.000 USD (ungefähr

RMB 4.775.850 RMB) zugeteilt. Darüber hinaus steht ihnen ein Jahr

Assistenzzeit bei JLABS @ Shanghai zu, inklusive eines Labortisches,

einer Workstation und Zugang zur JLABS-Community sowie Betreuung und

Coaching durch Johnson & Johnson Innovation, die Janssen

Pharmaunternehmen von Johnson & Johnson und/oder Affiliate-Experten.

Die Gewinner werden im Frühjahr 2019 auf der Eröffnungsfeier von

JLABS @ Shanghai in Shanghai, China, bekanntgegeben.



"Wir sind hocherfreut, die QuickFire Challenge erstmalig nach

China zu bringen. China gewinnt in Bezug auf das Innovationssystem

des globalen Gesundheitswesens zunehmend an Bedeutung, indem

Wettbewerbsvorteile wie Talent, Größenordnung,

Finanzierungsmöglichkeiten sowie ein günstiges politisches Umfeld

konstruktiv eingesetzt werden", erklärte Melinda Richter, Global Head

bei Johnson & Johnson Innovation, JLABS. "In Einklang mit der Vision

der bevorstehenden Eröffnung des neuen JLABS @ Shanghai, wo die

Gewinner ihre Assistenszeit verbringen können, sind wir der Meinung,

dass ein guter Einfall von überall herstammen kann. Es ist unser

Ziel, neue und innovative Technologien ausfindig zu machen, die

Lösungen für die gesamte Menschheit bieten. Gemeinsam können wir die

nächste großartige Idee kreieren, die einen positiven Einfluss auf

den Verlauf von Gesundheit nehmen kann."



Bewerbungen für die QuickFire Challenge können vom 14. Juni bis

zum 14. September 2018 eingereicht werden. Weitere Informationen zur

Shanghai Lung Cancer Innovation QuickFire Challenge (einschließlich

der Zulassungsbedingungen) finden Sie unter http://jlabs.tv/lungs.



