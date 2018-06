Der Wiener Rentenmarkt hat am Donnerstag im Späthandel und nach der Zinsentscheidung der Europäischen Zentralbank etwas fester notiert. In allen beobachteten Laufzeitbereichen kam es bei den Bundesanleihen zu Kursanstiegen. Am Vormittag hatten die Staatspapiere noch knapp behauptet tendiert.Im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit ...

Den vollständigen Artikel lesen ...