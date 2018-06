München (ots) - Die Münchener Verein Versicherungsgruppe hat die wichtigste Umfrage zur Zufriedenheit der Kunden in der Versicherungsbranche zum siebten Mal hintereinander gewonnen und ist erneut "Versicherer des Jahres". Das Deutsche Institut für Servicequalität (DISQ) hat im Auftrag des Nachrichtensenders n-tv vom 12. März bis 6. Mai 2018 Privatkunden dazu aufgerufen, im Rahmen einer Onlineabstimmung Versicherungsunternehmen für ihren Service, das Preis-Leistungs-Verhältnis, die Qualität der Produkte sowie die Transparenz und Verständlichkeit zu bewerten. Insgesamt wurden 5.072 Beurteilungen ausgewertet. Der Münchener Vorsorge- und Pflegespezialist erhielt dabei nicht nur im Gesamturteil der Kundenzufriedenheit die Note "sehr gut", sondern auch in fünf weiteren Kategorien.



Im Gesamturteil hat sich der Münchener Verein in der Bewertungsskala abermals verbessert, jetzt um 2,3 Punkte. Note Eins gab es für den Münchener Handwerksversicherer auch in der Kundenzufriedenheit in den Kategorien Allgemeine Haftpflichtversicherung, Krankenversicherung, Berufsunfähigkeits- und Unfallversicherung, Vorsorgeversicherung sowie Haus und Wohnung. Für die Einzelauswertung wurden alle Unternehmen berücksichtigt, zu denen sich mindestens 100 Kunden geäußert hatten. Das betraf 44 von 72 bewerteten Versicherern.



Wörtlich schreibt das DISQ auf seiner Website zum Münchener Verein: "Sowohl im Hinblick auf den Service als auch die Qualität der Produkte ist das Unternehmen aus Kundensicht führend: Jeweils rund 87 Prozent der Befragten geben hier eine positive Bewertung ab; in Bezug auf die Transparenz und Verständlichkeit zeigen sich rund 85 Prozent der Kunden zufrieden. Zudem ist die Weiterempfehlungsbereitschaft der Versicherten größer als bei den Kunden der Mitbewerber."



"Mithilfe der wachsenden Digitalisierung in unserem Unternehmen können wir unseren Fokus auf den Kunden und dessen Bedürfnisse weiter stärken. Auch organisatorisch haben wir dies mit der Ernennung eines Chief Customer Officers (CCO) als zentrale Stelle für Kundenbelange umgesetzt", erklärt Dr. Martin Zsohar, Vorstandsmitglied des Münchener Verein. Rainer Breitmoser, der die genannte Stelle als CCO des Münchener Verein seit Jahresanfang inne hat, ergänzt: "Wir werden uns auf unseren Lorbeeren auch weiterhin auf keinen Fall ausruhen, sondern versuchen, jedes Jahr noch eine Schippe draufzulegen. Das wird uns mit Unterstützung unserer hochqualifizierten und engagierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Innen- und Außendienst auch gelingen."



Den Ergebnissen der Kundenbefragung zufolge erzielten die bewerteten Versicherer insgesamt ein befriedigendes Ergebnis auf einem zum Vorjahr vergleichbaren Niveau. Überwiegend positiv wurde die Qualität der Produkte beurteilt, weniger gut wurden die Transparenz und Verständlichkeit der Vertragsunterlagen bewertet.



Mehr Informationen zur aktuellen Kundenbefragung "Versicherer des Jahres" unter: https://disq.de/2018/20180613-Versicherer-des-Jahres.html



