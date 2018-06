Ergebnisse Hauptversammlung



Wien (pta034/14.06.2018/17:42) - TOP 2: Beschlussfassung über die Verwendung des im Jahresabschluss 2017 ausgewiesenen Bilanzgewinns Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, die Hauptversammlung möge beschließen, aus dem Bilanzgewinn von EUR 39.065.080,98 auf das Grundkapital von EUR 117.526.764,-- eine Dividende in Höhe von EUR 0,30 je dividendenberechtigte Aktie, das sind zum 14. Juni 2018 EUR 35.258.029,20 abzüglich eines anteiligen Betrags für eigene Anteile von EUR 445.586,70 somit EUR 34.812.442,50 auszuschütten und den Restgewinn von EUR 4.252.638,48 auf neue Rechnung vorzutragen. Die Auszahlung der Dividende erfolgt ab Mittwoch, 20. Juni 2018, durch Gutschrift bei den depotführenden Kreditinstituten.



Ja-Stimmen: 68.091.218 Nein-Stimmen: 2.715 Stimmenthaltungen: 0



Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 68.093.933 Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 57,94% Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 68.093.933



TOP 3: Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2017 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, die Hauptversammlung möge beschließen, dass den im Geschäftsjahr 2017 amtierenden Mitgliedern des Vorstands die Entlastung für diesen Zeitraum erteilt werde.



Ja-Stimmen: 67.007.451 Nein-Stimmen: 359.103 Stimmenthaltungen: 546.127



Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 67.366.554 Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 57,32% Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 67.366.554



TOP 4: Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2017 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, die Hauptversammlung möge beschließen, dass den im Geschäftsjahr 2017 amtierenden Mitgliedern des Aufsichtsrats die Entlastung für diesen Zeitraum erteilt werde.



Ja-Stimmen: 67.034.784 Nein-Stimmen: 354.534 Stimmenthaltungen: 546.127



Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 67.389.318 Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 57,34% Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 67.389.318



TOP 5: Wahl des Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2018 Der Aufsichtsrat schlägt vor, die Hauptversammlung möge beschließen, die Deloitte Audit Wirtschaftsprüfungs GmbH, Wien, zum Abschlussprüfer und Konzernabschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2018 zu wählen.



Ja-Stimmen: 68.046.483 Nein-Stimmen: 47.715 Stimmenthaltungen: 0



Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 68.094.198 Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 57,94% Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 68.094.198



TOP 6: Wahlen in den Aufsichtsrat 6.1 Erste zu besetzende Stelle:



Wiederwahl von Christian JOURQUIN



Ja-Stimmen: 65.057.270 Nein-Stimmen: 2.705.927 Stimmenthaltungen: 331.001



Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 67.763.197 Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 57,66% Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 67.763.197



6.2 Zweite zu besetzende Stelle:



Wahl von Peter STEINER



Ja-Stimmen: 67.188.826 Nein-Stimmen: 576.471 Stimmenthaltungen: 331.001



Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 67.765.297 Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 57,66% Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 67.765.297



TOP 7: Ermächtigung zum Rückkauf und zur Veräußerung eigener Aktien Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, die Hauptversammlung möge beschließen, den Vorstand gemäß § 65 Abs. 1 Z. 8 AktG zu ermächtigen, im gesetzlich jeweils höchstzulässigen Ausmaß eigene Stückaktien während der Geltungsdauer von 30 Monaten ab dem Tag dieser Beschlussfassung zu erwerben, höchstens zum Zweifachen des Börsenkurses vom 14. Juni 2018 und mindestens zum Rechenwert von einem Euro pro Aktie, und rückgekaufte Aktien ohne weitere Beschlussfassung der Hauptversammlung entweder einzuziehen oder wieder zu verkaufen sowie eigene Aktien auf eine andere Weise als über die Börse oder durch ein öffentliches Angebot zu veräußern. Diese Ermächtigung ersetzt die in der Hauptversammlung vom 12. Mai 2016 beschlossene Ermächtigung zum Rückkauf eigener Aktien.



Ja-Stimmen: 64.838.229 Nein-Stimmen: 3.052.575 Stimmenthaltungen: 205.494



Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 67.890.804 Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 57,77% Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 67.890.804



Wienerberger AG Wienerberger ist der größte Ziegelproduzent (Porotherm, Terca) weltweit und Marktführer bei Tondachziegeln (Koramic, Tondach) in Europa sowie bei Betonflächenbefestigungen (Semmelrock) in Zentral-Osteuropa. Bei Rohrsystemen (Steinzeugrohre der Marke Steinzeug-Keramo und Kunststoffrohre der Marke Pipelife) zählt das Unternehmen zu den führenden Anbietern in Europa. Mit gruppenweit 197 Produktionsstandorten erwirtschaftete Wienerberger im Jahr 2017 einen Umsatz von 3.120 Mio. Eur und ein EBITDA von 415 Mio. Eur.



Für Rückfragen: Karin Steinbichler, Head of Corporate Communications Wienerberger AG T +43 1 601 92 - 10149 | communication@wienerberger.com



Klaus Ofner, Head of Investor Relations Wienerberger AG T +43 1 601 92 - 10221 | investor@wienerberger.com



Die Wienerberger AG ist zu 100 % im Streubesitz, wobei der überwiegende Anteil der Aktien von nationalen und internationalen institutionellen Investoren gehalten wird. Weiterführende Informationen zur Eigentümerstruktur finden Sie unter https://www.wienerberger.com/de/investor-relations/die-wienerberger-aktie/die-wi enerberger-aktie/aktionärsstruktur.



