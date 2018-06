Hamburg (ots) - Wer die Fußballspiele der WM in Russland auf dem Smartphone streamen möchte, der sollte zuvor seinen Handyvertrag prüfen. Denn wer nicht aufpasst, dem drohen teils hohe Mehrkosten. Darauf weist das Smartphone-Portal Smartklar.de hin. Der Grund: "Manche Handytarife enthalten eine Funktion, die kostenpflichtig Datenvolumen nachbuchen, wenn das enthaltene Datenvolumen verbraucht ist", warnt Justin Pietsch vom Mobilfunk-Portal Smartklar.de. "Je nach Tarif fallen für wenig hundert Megabyte mehrere Euro an."



Weil das Video-Streaming vergleichsweise viel Datenvolumen verbraucht, ist das gebuchte Datenkontingent - zum Beispiel 2 GB - sehr schnell verbraucht. Die Datenautomatik kann also relativ schnell greifen. In der Regel bucht die Datenautomatik bis zu drei Mal Datenvolumen nach, danach ist das mobile Surfen nur noch im Schneckentempo möglich.



Wer einen Handytarif mit Datenautomatik hat, der sollte diese Funktion also möglichst deaktivieren lassen. In manchen Handytarifen ist das möglich, bei anderen nicht. Ist eine Deaktivierung nicht möglich, so sollte man seinen Datenverbrauch stets gut im Auge behalten. "Moderne Smartphones bieten meist eine Funktion, den eigenen Datenverbrauch zu überwachen", sagt Justin Pietsch.



Grundsätzlich sollte man seinen WM-Konsum übers mobile Internet beschränken: Nur wenige teure Handytarife sind für unbegrenzten Streaming-Genuss ausgestattet. "Wer ständig die WM-Spiele streamen möchte, der sollte dies möglichst übers WLAN tun", rät daher Justin Pietsch von Smartklar.de. "Sonst ist das Datenvolumen schnell verbraucht. Den Rest des Monats kann man dann nur noch langsam im Internet surfen - wenn überhaupt."



Informationen zur Datenautomatik: https://www.smartklar.de/wiki/was-bedeutet-datenautomatik/



Informationen zu Datenvolumen: https://www.smartklar.de/mobilfunk/wieviel-datenvolumen/



