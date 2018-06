Und nun also Fußball. In allen Köpfen, auf allen Kanälen, in allen Gazetten, auf allen Plätzen. Wollen wir nicht heucheln, auch die größten Verweigerer werden aus den Augenwinkeln hinschauen, auf den "au-schon"-Jogi und seine Truppe, auf den Gastgeber, der keinen Spaß versteht - und auf diesen legetimen, weil ebenso unanständigen Nachfolger des geldgierigen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...