FRANKFURT (Dow Jones)--Am deutschen Aktienmarkt ging es am Donnerstag bei hohen Umsätzen deutlich nach oben. Zu verdanken war das der Europäischen Zentralbank (EZB). Deren Präsident Mario Draghi hat es geschafft, zum einen das Anleihekaufprogramm zu beenden und auf der anderen Seite keine Zinsspekulation aufkommen lassen. Er hat den Markteilnehmern einen überraschend klaren Fahrplan für den Ausstieg aus der exzessiven Geldpolitik der letzten Jahre geliefert. Kurzfristig hat Draghi den Euro damit geschwächt, was den exportabhängigen Unternehmen in Deutschland hilft. In der Folge stieg der DAX um 1,7 Prozent auf 13.107 Punkte.

"Das Ende des größten geldpolitischen Experiments in der zwanzigjährigen Geschichte der Europäischen Zentralbank ist in greifbare Nähe gerückt" hieß es von der NordLB. Gleichwohl gab die EZB einen sehr "dovishen" Zinsausblick, womit die erste Zinserhöhung frühestens im zweiten Halbjahr 2019 zu erwarten ist. Dies schickte Staatsanleiherenditen und den Euro auf Talfahrt. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe fiel um 5 Basispunkte auf 0,43 Prozent. Der Euro stürzte im Tagesverlauf über 2 Cent auf 1,1635 Dollar.

Automobilhersteller profitieren von niedrigem Euro.

Vor allem die Automobilhersteller profitieren von einem schwachen Euro, so legten VW um 2,2 , Daimler um 2,4 und BMW um 1,9 Prozent zu. Aber auch der Anpfiff zur Fußball-Weltmeisterschaft bewegt die Kurse, rückt sie doch die Schuhe aus Herzogenaurach ins Bild. So schlossen Adidas 2 Prozent höher, Puma legten um 4,3 Prozent zu.

Schlusslicht im DAX war mit einem Minus von 1,9 die Aktie der Commerzbank. Sie litt zum einen darunter, dass die Zinsen länger als bisher erwartet niedrig bleiben. Zudem belastete nach Aussage eines Händlers, dass HSBC Trinkaus & Burkhardt wegen schwacher Erträge am Vortag die Prognose gesenkt habe.

Gewinnwarnungen in der dritten Reihe

In der dritten Reihe ging es für die Aktie von Gerry Weber um 5,3 Prozent abwärts. Nach einem Gewinneinbruch hat das Modeunternehmen den Ausblick für das laufende Jahr drastisch nach unten genommen. Die Aktie von Cropenergies schloss 13,3 Prozent im Minus. Obwohl das Unternehmen mit steigenden Ethanolpreisen im Laufe des Jahres rechnet, senkte es den Umsatz- wie auch den Ergebnisausblick.

Umgesetzt wurden im Xetra-Handel bei den DAX-Werten rund 139,9 (Vortag: 108,7) Millionen Aktien im Wert von rund 5,70 (Vortag: 4,20) Milliarden Euro. Es gab 27 Kursgewinner und drei -verlierer.

=== INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD DAX 13.107,10 +1,68% +1,47% DAX-Future 13.127,00 +1,76% +1,51% XDAX 13.126,13 +2,04% +2,06% MDAX 27.170,72 +1,20% +3,70% TecDAX 2.943,68 +1,39% +16,40% SDAX 12.727,06 -0,07% +7,07% zuletzt +/- Ticks Bund-Future 160,77 97 ===

June 14, 2018 11:51 ET (15:51 GMT)

