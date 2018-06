ZÜRICH (Dow Jones)--Der schweizerische Aktienmarkt hat am Donnerstag dank tatkräftiger Unterstützung durch die Europäische Zentralbank ins Plus gedreht und letztlich freundlich geschlossen. Den Startschuss für eine kleine Rally am Nachmittag lieferte die geldpolitische Entscheidung der EZB. Zwar wollen die Notenbanker um EZB-Präsident Mario Draghi das Volumen des Anleihekaufprogramms per Oktober halbieren und es zum Ende des Jahres auslaufen lassen, doch für die eigentliche Überraschung sorgte der Zinsausblick. Denn die Leitzinsen sollen mindestens bis Ende Sommer 2019 nicht steigen. Börsianer interpretierten diese Erwartung der EZB als überraschend "taubenhaft".

Die Aussicht auf mittelfristig weiter billiges Geld in der Eurozone trieb die Aktienkurse europaweit nach oben. Der SMI gewann 0,7 Prozent auf 8.691 Punkte. Unter den 20 SMI-Werten standen sich 17 Kursgewinner und zwei -verlierer gegenüber, unverändert schloss eine Aktie. Umgesetzt wurden 44,8 (zuvor: 37,19) Millionen Aktien. Der SMI hinkte der Entwicklung in Europa etwas hinterher. Denn der Euro ging mit der zeitlich nach hinten verschobenen Zinserhöhungserwartung auf Talfahrt. Der zum Euro aufwertende Franken bremste den Aufwärtsdrang am eidgenössischen Aktienmarkt, reduziert ein fester Franken doch die Exportaussichten der heimischen Unternehmen.

Unter den Einzelaktien zeigten sich Credit Suisse 0,9 Prozent fester. Fast ein Jahrzehnt nach dem Kollaps von Lehman Brothers ist einer der letzten Prozesse um die gescheiterte US-Investmentbank zu Ende gegangen. Die Credit Suisse hat mit der Lehman Brothers Holdings und diversen Töchtern eine Vereinbarung im Zusammenhang mit Derivaten getroffen. Credit Suisse erwartet nach dem Beschluss eine Belastung von rund 70 Millionen Dollar in der Abwicklungseinheit, die die Bank weiterhin planmäßig bis Ende des Jahres schließen will. Der Betrag entspreche den Erwartungen für die Abwicklungseinheit und werde keinen maßgeblichen Einfluss auf die Bank haben, hieß es. Die Parteien hatten sich im Streit um die Ansprüche, die Credit Suisse auf 1,2 Milliarden US-Dollar beziffert hatte, auf einen Betrag von 385 Millionen Dollar geeinigt.

Nach schwachen Einzelhandelsdaten in China schwächelten die Titel von Swatch und Richemont. Während Swatch um "nur" 0,3 Prozent zulegten, schlossen Richemont knapp im Minus.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/flf/cln

(END) Dow Jones Newswires

June 14, 2018 11:53 ET (15:53 GMT)

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.