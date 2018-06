Die Biomax Informatics AG kündigt ein Early-Adopter-Programm für ihr neues Produkt, die NeuroXM Brain Science Suite, an. Die NeuroXM Suite ist eine neuartige Technologie zur Standardisierung und Homogenisierung von multimodalen Neurobildgebungs-Datensets und erhöht die Interoperabilität komplexer Hirndaten in Kliniken, wissenschaftlichen Einrichtungen und der Industrie für die Kartierung des menschlichen Gehirns und Patientenstratifizierung.

Im Rahmen des Early-Adopter-Programms können potenzielle Kunden relevante Einsatzbereiche auf ihrem Gebiet mit den Spezialisten von Biomax Brain Science erörtern. Durch ihre Beiträge können die Anwender die endgültige Konfiguration der ersten Version der NeuroXM Suite beeinflussen, die Ende des dritten Quartals 2018 auf den Markt kommen wird.

Interessierte Anwender und Journalisten haben die Möglichkeit, Biomax auf dem Kongress der Europäischen Akademie für Neurologie (EAN) 2018, der vom 16. bis 19. Juni 2018 in Lissabon (Portugal), stattfindet, zu treffen, um mehr über die NeuroXM Suite zu erfahren. Neurowissenschaftler von Biomax werden zudem auf einer Satellitenveranstaltung des 11. FENS Forum of Neuroscience der Federation of European Neuroscience Societies am 6. Juli 2018 in Berlin, Deutschland, vertreten sein, die von Biomax und der Universität Newcastle veranstaltet wird. Die Plätze sind begrenzt; zur Anmeldung besuchen Sie die Biomax-Website: https://www.biomax.com/symposiums/from-scanner-to-bedside/.

Über die NeuroXM Brain Science Suite

Die NeuroXM Suite bietet ein breites Anwendungsspektrum von der neurowissenschaftlichen Grundlagenforschung über die Neuropharmakologie bis hin zur Neurologie und Psychiatrie. Anwender können die Verarbeitungspipelines für ihre Daten anpassen, Schnittstellen zum Allen Human Brain Atlas und dem Human Connectome Project und weiteren Elementen nutzen und alle Ergebnisse in einen einheitlichen Funktionsraum integrieren. Eine integrierte Abfragesprache ermöglicht es, implizites Wissen aus multimodalen hochdimensionalen Hirndatensets zu extrahieren. Neue Biomarker, Hirnverbindungen und molekulare Targets können zur weiteren Anwendung zugänglich gemacht werden.

Mehr über die NeuroXM Brain Science Suite erfahren Sie unter www.biomax.com/neuroxm.

Über Biomax

Die Biomax Informatics AG bietet Informatiklösungen für eine bessere Entscheidungsfindung und das Wissensmanagement in den Life Sciences. Sie helfen den Kunden bei der Wertschöpfung durch die Integration von Informationen aus proprietären und öffentlichen Quellen. Zur weltweiten Kundenbasis von Biomax zählen Unternehmen, Kliniken und Forschungsorganisationen, die in den Bereichen Gesundheit, Wirkstoffentdeckung, Diagnostik, Feinchemikalien, Lebensmittel- und Pflanzenproduktion sowie synthetische Biologie erfolgreich sind. Weitere Informationen finden Sie unter www.biomax.com.

Biomax, BioXM und NeuroXM sind eingetragene Marken der Biomax Informatics AG in Deutschland und anderen Ländern. Die eingetragenen Namen, Marken usw., die in dieser Mitteilung verwendet werden, sind selbst dann, wenn dies nicht besonders hervorgehoben wurde, nicht als gesetzlich ungeschützt zu betrachten.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Contacts:

Biomax Informatics AG

Dr. Markus Butz-Ostendorf

Tel. +49 (0)89 895574-0

E-Mail: markus.butz-ostendorf@biomax.com