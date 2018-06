Luzern (ots) -



Rund 180 Personen, darunter 121 Delegierte, durfte der Präsident

von WOHNEN SCHWEIZ Daniel Burri an der diesjährigen

Delegiertenversammlung in Cham begrüssen.



Vor dem offiziellen Teil referierten drei Persönlichkeiten über

aktuelle Herausforderungen im gemeinnützigen Wohnungsbau im Kanton

Zug. Den Anfang machte Kurt Landis, Leiter Amt für Wohnungswesen im

Kanton Zug. Er präsentierte die Wohnpolitik mit den verschiedenen

Fördermassnahmen aus Sicht des Kantons. Hans Steinmann, Gemeinderat

in Baar, präsentierte zwei konkrete Förderprojekte in seiner

Gemeinde. Er zeigte auf, wie ortsansässige Baugenossenschaften von

der Gemeinde unterstützt werden, ohne dass die Gemeinde als Bauherrin

auftritt. Ruth Dössegger, Geschäftsleiterin der Baugenossenschaft GBC

in Cham, präsentierte ihr spannendes Neubauprojekt.



Fonds de Roulement bleibt wichtiges Instrument



Im offiziellen Teil der Delegiertenversammlung richtete Matthias

Michel, Regierungsrat des Kantons Zug, seine Grussbotschaft an die

Versammlung. Der Präsident Daniel Burri kam in seinem Jahresbericht

wie im Vorjahr nochmals auf den Bundesbeschluss zur Aufstockung des

Fonds de Roulement zu sprechen. WOHNEN SCHWEIZ lehnt - wie der

Bundesrat - die Volksinitiative «Mehr bezahlbare Wohnungen» des

Mieterverbandes ab. Dem Parlament wurde inzwischen jedoch eine

Aufstockung des Fonds de Roulement um 250 Millionen Franken

unterbreitet. Der Fonds de Roulement ist und bleibt ein zentrales

Instrument, um weiterhin neue Projekte im preisgünstigen Wohnungsbau

nachhaltig unterstützen zu können.



Anerkennungspreis für herausragendes Projekt



Bereits zum dritten Mal durfte WOHNEN SCHWEIZ den

Anerkennungspreis für aussergewöhnliche und innovative

Genossenschaftsarbeit vergeben. Die Auszeichnung ging diesmal in den

Kanton Solothurn: Ernst Hürlimann, Präsident der

Wohnbaugenossenschaft am Dorfbrunnen Lüsslingen-Nennigkofen

beeindruckte mit seinem aussergewöhnlichen Projekt. Ein

altehrwürdiges Bauernhaus wurde zu einem Wohnhaus für ältere Menschen

umgebaut. Daniel Burri: «Wir dürfen heute ein herausragendes

genossenschaftliches Bauprojekt auszeichnen, welches wegweisende

Ansätze modellhaft umsetzt und dabei Massstäbe für die gesamte

Branche setzt.» Der Anerkennungspreis ist mit CHF 15'000.- dotiert.



Zum Abschluss der offiziellen Delegiertenversammlung orientierte

Dr. Ernst Hauri, Direktor Bundesamt für Wohnungswesen, über den

aktuellen Stand der Schweizer Wohnpolitik.



WOHNEN SCHWEIZ - Verband der Baugenossenschaften steht für eine

nachhaltige Förderung des preisgünstigen Wohnungsbaus im Sinne einer

Hilfe zur eigenverantwortlichen Selbsthilfe ein. Als Dachorganisation

des preisgünstigen Wohnungsbaus vertritt WOHNEN SCHWEIZ auf der Basis

einer bürgerlichen Grundeinstellung die Interessen seiner Mitglieder

gegenüber der Öffentlichkeit, Staat und Wirtschaft.



