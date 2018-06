Die EZB will ihre Anleihekäufe beenden. Doch eine echte geldpolitische Wende lässt weiter auf sich warten. Das hat gefährliche Folgen.

Gleich zwei Termine mussten sich die Profis an den Börsen in dieser Woche rot in ihren Kalendern markieren. Beide Male ging es um wichtige geldpolitische Entscheidungen. Gestern tagte die US-Notenbank Fed, heute die Europäische Zentralbank (EZB).

Während der Ausgang der Sitzung des Offenmarktausschusses in Washington vorhersehbar war - die Fed erhöhte den Zielkorridor für den Leitzins wie erwartet um 25 Basispunkte auf 1,75 bis 2 Prozent - herrschte vor der Sitzung des EZB-Rats großes Rätselraten unter Analysten. Würden die Eurohüter ein Ende der lockeren Geldpolitik ankündigen oder zucken sie angesichts der sich eintrübenden Konjunktur und der politischen Volten in Italien zurück?

Die Beschlüsse, die EZB-Chef Mario Draghi heute dann bekanntgab, scheinen auf den ersten Blick eine geldpolitische Wende einzuleiten. Denn Draghi stellte in Aussicht, die viel kritisierten Anleihekäufe von derzeit 30 Milliarden Euro monatlich ab Oktober auf 15 Milliarden Euro zu halbieren und Ende Dezember gänzlich einzustellen. Das permanente Aufblähen der EZB-Bilanz wäre damit vorbei.

Doch Vorsicht! Bei genauerem Hinschauen zeigt sich: Von einer echten geldpolitischen Wende kann keine Rede sein. Erstens ist das von Draghi ...

