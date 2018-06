Wie gestern gesagt, kündigte das Chartbild einen bevorstehenden Kurssprung an. Im Tagesschart gelang das Überwinden der 13000 und als diese Hürde überwunden wurde, stieg er weiter bis in Richtung 13200, die wie beschrieben die nächste Hürde ist. Gelingt auch da der Ausbruch, ist die nächste Trendlinie bei 13500, was gleichzeitig das Allzeithoch ist. Charts: DAX-Tageschart, DAX-Wochenchart, DOW-Wochenchart. Da ...

