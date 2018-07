Der Kurssprung geht heute weiter und so klettert der DAX bis an die 12800. Wichtig war bei 12100, einen möglichen Boden ausfindig zu machen und so lange der DAX nicht erneut darunter fiel, nicht weiter short einzusteigen. Auch beim Wochenchart gab es ein Longsignal, als der DAX in den Trendkanal bei 12500 zurückkam. Mein Handelssystem hatte bei 12540 auf Long gedreht. Charts: DAX-Tageschart, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...