GSMA legt letzte Hand an den siebten Mobile World Congress in Shanghai an und gibt zusätzliche Referenten sowie neue Entwicklungen bei Messe- und Partnerprogrammen bekannt

Zwei Wochen vor Eröffnung des Mobile World Congress Shanghai liefert die GSMA ein letztes Update zum Kongress. Es umfasst unter anderem zusätzliche bestätigte Referenten für das Vortragsprogramm und den 4 Years From Now Summit (4YFN). Sie gab außerdem weitere Einzelheiten zu den Messeveranstaltungen und Partnerprogrammen bekannt. Der Mobile World Congress Shanghai findet vom 27. bis 29. Juni im Shanghai New International Expo Centre (SNIEC) statt.

"Wir zählen die Tage bis zur Eröffnung des Mobile World Congress Shanghai unser spannendes Programm erstreckt sich über die eigentliche Messe, die Konferenz und die vielen weiteren Veranstaltungen und Programme", so Michael O'Hara, Chief Marketing Officer. "Die Besucher werden Gelegenheit haben, eine bessere Zukunft zu entdecken, die durch die Mobiltechnologie möglich wird, und zu erfahren, wie sich die Mobiltechnologie auf positive Weise auf das Leben der Verbraucher, auf unterschiedlichste Branchen, auf die Gesellschaft und die Wirtschaft auswirken wird."

Zusätzliche bestätigte Referenten

Die GSMA kündigte eine Reihe zusätzlicher Referenten für den Mobile World Congress Shanghai an, unter anderem Führungskräfte von führenden Mobilfunknetzbetreibern und anderen Unternehmen aus dem gesamten mobilen Ökosystem. Zu den zusätzlichen Referenten zählen:

Edward Tian, Executive Chairman von AsiaInfo Technologies

John Tsang, Chairman von Benefit Vantage und früherer Finanzminister Hongkongs

Shang Bing, Chairman von China Mobile

Susana Tsui, CEO von Dentsu Aegis Network China

Gloria Eisman Maraver, CEO von LightBee

Das Konferenzprogramm des Mobile World Congress Shanghai, das sich in Halle N5 des SNIEC über drei Tage erstreckt, wird den zentralen Themen der zukünftigen Mobilfunktechnologie wie beispielsweise 5G, künstlicher Intelligenz, den neuesten Geräteentwicklungen, künftigen Fahrzeugen und dem Internet der Dinge (IoT) gewidmet sein. Weitere Informationen über die Konferenz, deren Agenda und Referenten finden Sie unter www.mwcshanghai.com/conference-programmes/.

4YFN Summit: Neue Referenten und Sponsoren

Das 4YFN-Programm, das sich auf Start-ups, Investoren und Unternehmen konzentriert, bietet einzigartige Vernetzungsinitiativen an: inspirierende Gespräche, technische Workshops, Networking-Aktivitäten, direkte gesellschaftliche Kontaktarbeit und den 4YFN Summit. Die GSMA hat bestätigt, dass eine Reihe von Innovationsführern als neue Referenten beim 4YFN Summit zugesagt haben, der vom 27. bis 29. Juni stattfindet. Dazu zählen:

Catherine Yang, Head of AI von Baidu

Celina Chew, President von Bayer Greater China

Jiaqing Lu, Managing Director von Cash Capital

Yang Wang, President der Cybernaut Investment Group

Valentina Wu, Senior Director der Fosun Foundation

Yingjie Wen, Managing Director von Level Constellation

Jianghong Yu, Gründungspartner von Mytech China

Darüber hinaus haben sich RobotUnion und Impact Growth als unterstützende Partner des Summit angemeldet. Weitere Informationen zum 4YFN Summit und zum vollständigen 4YFN-Programm finden Sie unter: www.mwcshanghai.com/experiences/4yfn/.

GSMA Innovation City: Schaufenster für die neuesten Entwicklungen in der Mobilfunktechnologie

Auch die GSMA Innovation City wird auf dem Mobile World Congress Shanghai vertreten sein und dessen übergreifendes Thema "Discover a Better Future" unterstreichen. Sie verleiht Erkenntnisse darüber, wie intelligente Konnektivität 5G, IoT, künstliche Intelligenz (AI) und Big Data für eine intelligentere und nachhaltigere Zukunft sorgen können. Die Innovation City wird als Schaufenster für diese und viele weitere Technologien dienen und dazu eine Reihe von praktischen, auf Erfahrungen basierenden Demonstrationen nutzen, die veranschaulichen, wie sich mobile Technologien in Bereichen wie Verkehr, Gesundheit, Landwirtschaft, Industrie, Heim und Einzelhandel auf praktisch alle Aspekte unseres Lebens auswirken.

An der Innovation City nehmen führende Unternehmen wie BICS, Continental, Huawei, Internet Finance Authentication Alliance (IFAA), Migu, myFC, PwC, Ratta, SI-TECH und Zhejiang Panshi Information Technology teil. Vertreten werden außerdem die wichtigsten GSMA-Programme sein, zu denen Future Networks, Identity, Industry Purpose und Internet of Things zählen. Weitere Informationen finden Sie unter www.mwcshanghai.com/exhibition/gsma-innovation-city/.

Bestätigte Messeteilnahme von Tencent Cloud und vivo

Tencent Cloud und vivo sind die Unternehmen, die ihre Teilnahme am Mobile World Congress Shanghai als letzte bestätigt haben. Sie reihen sich damit in die Riege bereits angekündigter Aussteller und Sponsoren wie China Mobile, China Telecom, China Unicom, Ericsson, HTC, Huawei, Intel, Lenovo, Nokia, Qualcomm, Samsung LSI, Tata Communications, Vodafone, Volkswagen, ZTE und vieler anderer Anbieter ein. Weitere Informationen zur Ausstellung finden Sie unter www.mwcshanghai.com/exhibition/.

Connected China richtet Augenmerk auf mobile IoT-Technologien

In der NEXTech Halle wird Connected China das Augenmerk auf 12 innovative Entwickler, Start-ups und Unternehmen richten, die sich auf mobile IoT-Produkte und -Lösungen konzentrieren. Zu den sechs wichtigsten vertikalen Anwendungen für Mobile IoT zählen der Brandschutz, das Internet der Dinge in der Industrie, Logistik, intelligente Landwirtschaft, Smart City und Smart Home. Das breite Spektrum der Demonstrationen reicht vom intelligenten Gütermanagement und intelligenten Luftreinigern bis hin zu Trackinggeräten für Haustiere und Wearables. Weitere Informationen über Connected China finden Sie unter: www.mwcshanghai.com/iot/

Neue Partnerprogramme und Workshops auf der Agenda

Der Mobile World Congress Shanghai stellt den Teilnehmern durch das Angebot an Partnerprogrammen und Workshops eine weitere Möglichkeit bereit, den Dialog mit den Topunternehmen der Branche zu suchen und zu neuen Perspektiven zu gelangen. Die GSMA kündigte neun neue Partnerprogramme an, die in Shanghai stattfinden:

Dienstag, 26. Juni

China Mobile E·I Night

Mittwoch, 27. Juni

2018 IOV Summit Eröffnungszeremonie von CMIM Network @MWC Shanghai

Mobile Authentication Open Cooperation Summit 2018 (veranstaltet von China Mobile)

Donnerstag, 28. Juni

5G Automotive Association Connected Mobility in Motion

China Unicom 5G Ecological Strategy Conference

China Unicom Network Transformation and 5G Strategy Launch

China Unicom Network Transformation Conference

Smart City Forum von China Unicom: Smart Cities for Better Governance and Happier Lives

Enterprise Ireland: Accelerate Your Growth with Irish Technology

Weitere Informationen über die Partnerprogramme beim Mobile World Congress Shanghai finden Sie unter: www.mwcshanghai.com/conference-programmes/partner-programmes/.

Medienpartner beim Mobile World Congress Shanghai

CNN International ist einer der globalen Medienpartner beim Mobile World Congress Shanghai sowie bei weiteren globalen GSMA Events. Zu den weiteren Medienpartnern beim Mobile World Congress Shanghai zählen Mobile World Live (globaler Medienpartner), BBC World News und BBC.com, Bloomberg Businessweek, CCTV2 und LinkedIn (offizielle Medienpartner) sowie C114, People's Posts und Telecommunications News und Tencent News (strategische Medienpartner). Eine vollständige Auflistung aller Medienpartner beim Mobile World Congress Shanghai finden Sie unter www.mwcshanghai.com/about/sponsors-partners/

Machen Sie mit beim Mobile World Congress Shanghai 2018

Weiterführende Informationen über den Mobile World Congress Shanghai wie auch zu Teilnahme-, Ausstellungs-, Partner- oder Sponsoring-Möglichkeiten finden Sie unter www.mwcshanghai.com. Folgen Sie den Entwicklungen und Neuigkeiten zum Mobile World Congress Shanghai über unsere Social-Media-Kanäle folgen Sie uns auf Twitter unter @GSMA und verwenden Sie MWCS18. Regelmäßige Updates erhalten Sie auf unserer LinkedIn-Showcase-Seite unter www.linkedin.com/company/mobile-world-congress-shanghai. Folgen Sie uns auch auf Facebook unter www.facebook.com/mwcshanghai. Folgen Sie uns in China auf Sina Weibo unter weibo.com/mwcshanghai oder suchen Sie auf WeChat nach "GSMA_MWCS".

