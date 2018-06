Paris (ots) -



Die französische Designerin Isabel Marant kreiert zusammen mit L'Oréal Paris ihre erste Make-up-Kollektion.



Isabel Marant, Mastermind in Sachen Pariser Cool-Girl-Fashion, entdeckt die Welt der Schönheitsmarke Nr. 1 und entwirft eine Make-up-Kollektion für Looks, die ebenso leicht tragbar sind, wie die Mode, die sie zu einer der einflussreichsten Designerinnen der Branche macht.



Wie keine andere verkörpert Isabel Marant die Pariser Leichtigkeit. Nachdem sie 1994 ihr Label gründete, wurde sie schnell für ihren zukunftsweisenden und kosmopolitischen Stil bekannt. Dieser kennzeichnet ihre Entwürfe genauso wie nonchalante Selbstbejahung und ein unnachahmlicher Wohlfühl-Effekt. Bei Isabel Marant geht es immer darum, authentisch zu sein und sich selbst treu zu bleiben. Auch die in Paris so selbstverständliche Weltoffenheit zeigt sich in der Marke, die alle miteinschließt und von ganz unterschiedlichen Frauen mit Begeisterung getragen wird.



Inspiration für ihre Mode findet Isabel Marant in den unterschiedlichsten Orten, vom amerikanischen Wilden Westen bis in die Straßen ihrer Heimatstadt. Nun erobert sie gemeinsam mit L'Oréal Paris die Beauty-Welt mit etwas, was für sie unverzichtbar ist: Make-up, das sich überall tragen und auch unterwegs unkompliziert auffrischen lässt.



"Ich habe Prêt-à-porter immer wörtlich genommen, deshalb freue ich mich riesig über die Chance, mit L'Oréal Paris nun auch eine on-the-go Make-up-Kollektion zu verwirklichen", so Isabel Marant. "Es war ein Traum von mir, an Kosmetik-Innovationen mitzuarbeiten und diese Kollektion von Make-up-Essentials zu entwickeln, die ich mir selbst immer gewünscht habe: Facetten von natürlich bis verrucht, bei denen die Grenzen zwischen Tages- und Abend-Make-up verschwimmen."



"Diese Kollaboration passt absolut zum Zeitgeist: Isabel Marant steht für Pariser Eleganz und ist eine der großen Selfmade-Designerinnen von heute. Sie bleibt sich treu, sie steht für Unabhängigkeit - damit ist Isabel Marant die perfekte Partnerin für unsere Marke, die es sich zur Aufgabe gemacht hat, jede Frau auf der Welt spüren zu lassen, dass sie es sich wert ist", erklärt Pierre-Emmanuel Angeloglou, Global Brand President bei L'Oréal Paris.



L'Oréal Paris x Isabel Marant - ein erster Blick



Eine gemeinsame Vision von Weiblichkeit und das Ziel, Frauen zu stärken und ihnen vielfältige Möglichkeiten zur Entfaltung ihrer Persönlichkeit zu bieten - das verbindet die Designerin und die internationale Beauty-Marke.



Für die neue Kollektion arbeiteten L'Oréal Paris und die Designerin gemeinsam daran, die für Isabel Marants Kreationen typische unangestrengte Anziehungskraft in aufregenden Beautyprodukten zum Ausdruck zu bringen.



Die Kollektion "L'Oréal Paris x Isabel Marant" besteht aus absoluten Beauty-Must-haves: unkompliziertes Make-up, perfekt auch für unterwegs, vom Tag bis in die Nacht. Fünf trendige und doch praktische Produkte für Augen, Wangen und Lippen, die das unverwechselbare französische Cool-Girl-Make-up verkörpern: mal Eleganz au naturel, mal ein aufregender Look für das Pariser Nachtleben.



Ab dem 27. September 2018 ist die Kollektion "L'Oréal Paris x Isabel Marant" erhältlich. Das ist der Tag, an dem Isabel Marants Show auf der Pariser Fashion Week Spring/Summer 2019 stattfindet. Damit ist der Launch Teil der Partnerschaft zwischen L'Oréal Paris und der Pariser Fashion Week, mit der die Marke dazu beitragen will, Runway-Beauty zugänglich für alle zu machen.



Die limitierte Release-Kollektion wird es weltweit in ausgewählten Verkaufsstellen von L'Oréal Paris on- und offline geben, sowie in den Boutiquen von Isabel Marant.



