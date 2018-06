Aktuellen Medienberichten zufolge kann Steinhoff (WKN: A14XB9) einen wichtigen Erfolg im Kampf um die Rettung seiner österreichischen Kika/Leiner-Möbelkette verbuchen. Der von der Karstadt-Übernahme bekannte Immobilienmogul René Benko hat offensichtlich zugeschlagen.

Die stolze Summe von etwa 500 Millionen Euro werde Benkos Signa Holding für das zuvor insolvenzgefährdete Unternehmen zahlen, heißt es. Der Betrag soll einem Vielfachem von dem entsprechen, was die Kika/Leiner-Immobilien wert sind und dürfte direkt an die Muttergesellschaft Steinhoff fließen. Der skandalerschütterte Handelskonzern kämpft seinerseits ums Überleben und konnte seine Gläubiger zuletzt mit einem in ...

