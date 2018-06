New York (ots/PRNewswire) - Die weltweit bekannte und mehrfach mit Platin ausgezeichnete Musikerin Nicki Minaj kündigt eine neue Partnerschaft für den Vertrieb von Parfüm mit der Prestigefirma LUXE Brands an.



Minaj hat bereits gezeigt, dass ihr Erfolg weit über die Musikindustrie hinausreicht. Ihre preisgekrönte eigene Duftlinie Pink Friday und ihre immens erfolgreiche und sehr gefragte Kooperation mit MAC Cosmetics sind für Minaj erst der Anfang. Genau wie mit ihrer Musik und ihrem Bühnen-Alter-Ego bietet nun auch die neue Partnerschaft mit LUXE Brands Minaj die Möglichkeit, ihre Parfüm-Franchise mit frischen Innovationen neu zu definieren. Nach ihren offenherzigen Auftritten bei der MET Gala und anlässlich der Show "Saturday Night Live" mit ihrem seit langem erwarteten neuen Album "Queen", das am 10. August erscheint, verspricht auch die neue Duftlinie, alte Konventionen zu durchbrechen!



Nicki sagte dazu: "Ich freue mich sehr auf die Partnerschaft mit LUXE Brands. Dieses Unternehmen leistet mit Leidenschaft großartige Arbeit, die seit jeher unübertroffen ist! Es ist ein unvergleichbares Gefühl, mit einer Marke zu arbeiten, die dazu bereit ist, meine Fans in den Vordergrund zu stellen. Meine Fans wissen, dass ich stets das Beste für sie bringen werde. Mein nächster Duft ist bei weitem mein Favorit. Ich bin mehr als begeistert, um es gelinde auszudrücken."



"Es ist unbestritten, dass Nicki in allem, was sie tut, auf Authentizität und Kreativität setzt. Sie ist eine Expertin darin, Barrieren zu durchbrechen und erfolgreiche Marken und Partnerschaften über diverse Produktkategorien hinweg zu generieren. Wir von LUXE Brands freuen uns darauf, Nicki in unserer Markenfamilie begrüßen zu dürfen und die Möglichkeit zu haben, mit ihr zusammenzuarbeiten, um den weltweiten Erfolg ihrer Duftlinien auch für die Zukunft zu sichern", fügte Joel B. Ronkin, Chief Executive Officer von LUXE Brands, hinzu.



LUXE Brands gewinnt im Beauty-Bereich immer mehr an Bedeutung und spezialisiert sich auf die Entwicklung, Vermarktung und den weltweiten Vertrieb von feinen Düften und Schönheitsprodukten. Der jüngste Meilenstein des Unternehmens war der unglaubliche Erfolg des Duft-Franchise von Ariana Grande Anfang dieses Jahres, das seit dem Start im Jahr 2015 weltweit bereits 150 Millionen USD im Einzelhandel überschritten hat. Die Fachkenntnisse von LUXE Brands umfassen Schlüsselmärkte im Bereich der Duftlinien in Nordamerika, Europa, Asien und dem Nahen Osten.



INFORMATIONEN ZU LUXE BRANDS



LUXE Brands, Inc. ist ein Prestige-Unternehmen auf dem Beauty-Sektor mit einem Markenportfolio, das in mehr als 70 Ländern vertrieben wird. Das Portfolio des Unternehmens umfasst Ariana Grande und DDF Skincare, sowie die Vertriebsrechte in Nordamerika für die Designerduftlinien von Jennifer Lopez, Hawaiian Tropic, Jean Patou und Porsche Design.



