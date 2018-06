FRANKFURT (Dow Jones)--Eine Händlerin von Lang & Schwarz hat am Donnerstagabend keine auffällige Aktie im nachbörslichen Geschäft mit deutschen Werten nennen können. "Die Umsätze verteilten sich querbeet", sagte die Marktakteurin. Völlig unauffällig und letztlich unbewegt zeigten sich Ceconomy. Der Elektronikhändler Media-Saturn steht vor einer Lösung für sein defizitäres Russlandgeschäft. Media-Saturn verhandle über den Kauf von 15 Prozent am börsennotierten russischen Wettbewerber M.video, teilte die Mehrheitsgesellschafterin von Media-Saturn, die Ceconomy AG, am Abend mit. Gleichzeitig würde Media-Saturn ihr russisches Mediamarkt-Geschäft an die Industriegruppe Safmar verkaufen, die Muttergesellschaft von M.video.

=== XDAX* DAX Veränderung 22.00 Uhr 17.35 Uhr 13.159 13.107 +0,4% ===

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

