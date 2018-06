Liebe Trader, Als die US Notenbank Fed am Mittwoch die Leitzinsen angehoben hatte, spielte er es für das Währungspaar Euro zum US-Dollar scheinbar nur eine untergeordnete Rolle. Nur einen Tag später am Donnerstag überraschte die Europäische Zentralbank EZB mit einem wahrscheinlichen Ausstieg aus dem Anleihekaufprogramm im Dezember 2018 und schickte den Euro damit massiv gen Süden. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...