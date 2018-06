Medienmitteilung

"Intention to Float"

Oerlikon plant den Börsengang (IPO) des Segments Drive Systems an der SIX Swiss Exchange

Das Segment Drive Systems des Oerlikon Konzerns ist ein führender, weltweit agierender Anbieter von Getrieben, hochpräzisen Powershifteinheiten und Antriebslösungen sowie High-End-Getriebesystemen und wird unter dem Namen GrazianoFairfield firmieren

Oerlikon plant den Börsengang abhängig von den Bedingungen am Kapitalmarkt im dritten Quartal 2018

Der Börsengang umfasst voraussichtlich 87 % der Aktien von GrazianoFairfield - oder 100 %, falls die Mehrzuteilungsoption vollständig ausgeübt wird

Oerlikon wird sich zukünftig auf die strategischen Segmente Surface Solutions und Manmade Fibers konzentrieren

Eine Medienveranstaltung findet heute, 15. Juni 2018, 13:00 Uhr im Park Hyatt Zürich statt

Pfäffikon, Schwyz, Schweiz - 15. Juni 2018 - Oerlikon [SIX: OERL], ein führender Technologie- und Maschinenbaukonzern, beabsichtigt, das Segment Drive Systems über ein Initial Public Offering (IPO) an der SIX Swiss Exchange zu kotieren. Der Börsengang soll, abhängig von den Bedingungen am Kapitalmarkt, im dritten Quartal 2018 erfolgen. Oerlikon hatte am 6. März 2018 mitgeteilt, in Bezug auf das Segment Drive Systems alle strategischen Optionen - einschliesslich die eines Börsengangs - zu prüfen. Oerlikon freut sich heute mitzuteilen, dass die Firma sich entschieden hat, mit dem IPO voranzuschreiten.

Das IPO wird voraussichtlich aus einer Sekundärplatzierung (Secondary Offering) von 87 % der Aktien der zu kotierenden Gesellschaft, GrazianoFairfield AG, und bis zu 100 % bei vollständiger Ausübung der Mehrzuteilungsoption (Greenshoe) bestehen.

"Oerlikon wird sich nach dem Börsengang des Segments Drive Systems stärker auf die Kerngeschäfte Oberflächenlösungen und moderne Werkstoffe sowie Chemiefaser-Anlagen konzentrieren", sagt Dr. Roland Fischer, CEO des Oerlikon Konzerns. "Wir sind als Konzern noch besser aufgestellt, um unser organisches Wachstum zu beschleunigen und mit gezielten Akquisitionen in unsere Zukunft zu investieren."

"Das Segment Drive Systems hat sein Geschäft in seinen Endmärkten mit dem Ziel eines langfristig nachhaltigen, profitablen Wachstums vorangetrieben", sagt Dr. Bernd Matthes, CEO des Segments Drive Systems. "Wir haben ein starkes Fundament aufgebaut: dazu zählt ein schlankes, innovatives Technologieportfolio, die stärkere Fokussierung auf Schlüsselmärkte und -kunden sowie ein engagiertes Team. Wir freuen uns darauf, unser Geschäft in Zukunft eigenständig zu führen und auf unsere Kunden zu konzentrieren, mit dem Ziel erfolgreich in etablierten und attraktiven Märkten tätig zu sein. Wir werden weiterhin innovative Produkte und Lösungen entwickeln und den Ersatzteilbereich und Kundendienst ausbauen."

Nach dem Börsengang wird das Segment Drive Systems unter dem Namen GrazianoFairfield mit Hauptsitz in der Schweiz firmieren. Die Kombination der zwei führenden Marken Graziano und Fairfield in einem unabhängigen, integrierten Unternehmen ist der nächste logische Schritt, um auf das Erbe und den Wert dieser Marken in Zukunft bestmöglich zu nutzen. Dr. Bernd Matthes wird designierter CEO von GrazianoFairfield AG und Dr. Jürgen M. Geißinger konnte als designierter Verwaltungsratspräsident gewonnen werden.

Mit einer mehr als 100jährigen Unternehmensgeschichte ist Drive Systems ein weltweit führender Anbieter von Hochleistungsgetrieben, marktführenden Powershifteinheiten, Kraftübertragungseinheiten (PTU), Differenzialen und Planetengetrieben sowie von innovativen Lösungen für Hybrid- und Elektroantriebe. Im Jahr 2017 erzielte das Segment Drive Systems einen Umsatz von CHF 730 Mio. bei einem EBITDA von CHF 78 Mio. (EBITDA-Marge: 10,6 %) und beschäftigte weltweit über 5 100 Mitarbeitende. Das Segment Drive Systems macht sich langfristige Trends wie die steigende Nachfrage nach intelligenter Mobilität, verbesserter Energieeffizienz und höheren Produktstandards zunutze und hat sich einen starken Kundenstamm im Landwirtschafts-, Automobil-, Transport-, Bau- und Energiesektor (Öl und Gas/Bergbau) aufgebaut.

Für den geplanten Börsengang agiert UBS als Sole Global Coordinator und Bookrunner. Berenberg, Jefferies, Vontobel und der Zürcher Kantonalbank agieren als Co-Bookrunners. Zum Bankensyndikat gehören auch Kepler Cheuvreux und MAINFIRST als Co-Managers und Octavian als Selling Agent.

Das geplante Angebot wird voraussichtlich aus einem öffentlichen Angebot in der Schweiz und Privatplatzierungen in der Schweiz und im Ausland bestehen, darunter auch an qualifizierte institutionelle Investoren in den USA gemäss Rule 144A.

Medienveranstaltung heute um 13:00 Uhr MEZ

Oerlikon führt heute, Freitag, 15. Juni 2018, ab 13:00 Uhr MEZ im Park Hyatt Zürich eine Medienveranstaltung durch. Dr. Bernd Matthes wird die GrazianoFairfield vorstellen und Fragen zu dem neuen Unternehmen beantworten. Bei Interesse senden Sie bitte eine E-Mail an pr@oerlikon.com, um Ihre Teilnahme zu bestätigen.

Über Oerlikon

Oerlikon (SIX: OERL) hat sich auf Werkstoff-, Anlagen- und Oberflächentechnologien spezialisiert, die die Entwicklung von hochleistungsfähigen Produkten und Systemen mit langer Lebensdauer ermöglichen. Mit seinen technologischen Schlüsselkompetenzen und einer starken finanziellen Grundlage setzt der Konzern für sein mittelfristiges Wachstum auf drei strategische Faktoren: Fokussierung auf attraktive Wachstumsmärkte, Sicherung des strukturellen Wachstums und Expansion durch zielgerichtete Fusionen und Übernahmen. Als führender, weltweit tätiger Technologiekonzern ist Oerlikon in drei Segmenten - Surface Solutions, Manmade Fibers und Drive Systems - aktiv und mit mehr als 15 000 Mitarbeitenden an 186 Standorten in 37 Ländern präsent. Im Jahr 2017 erzielte Oerlikon einen Umsatz von CHF 2,8 Mrd. und investierte CHF 107 Mio. in Forschung und Entwicklung.

Für weitere Auskünfte wenden Sie sich bitte an:

Michael Praeger Andreas Schwarzwälder Head of Group Communications Head of Investor Relations T +41 58 360 96 02 T +41 58 360 96 22 F +41 58 360 98 02 F +41 58 360 98 22 michael.praeger@oerlikon.com a.schwarzwaelder@oerlikon.com www.oerlikon.com (http://www.oerlikon.com) www.oerlikon.com (http://www.oerlikon.com)

Disclaimer

Diese Informationen sind nicht zur direkten oder indirekten Weitergabe in bzw. innerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika (einschließlich ihrer Territorien und Besitzungen, den einzelnen Bundesstaaten und dem Distrikt Columbia), Australien, Kanada oder Japan oder anderer Jurisdiktionen, wo dies von Gesetzes wegen eingeschränkt oder verboten ist, bestimmt. Diese Informationen stellen weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von Aktien in den Vereinigten Staaten dar, noch sind sie Teil eines solchen Angebotes oder einer solchen Aufforderung. Die Aktien der GrazianoFairfield AG, die hier genannt sind, sind nicht gemäß der Registrierungspflicht des US Securities Act von 1933 (der "Securities Act") registriert worden und eine solche Registrierung ist auch nicht vorgesehen.

Die Aktien der GrazianoFairfield AG dürfen in den USA nur aufgrund einer Ausnahmeregelung von der Registrierungspflicht des Securities Act verkauft oder zum Kauf angeboten werden. Ein öffentliches Angebot von Aktien in den Vereinigten Staaten von Amerika findet nicht statt. Es wird auch kein Teil der Aktien in den Vereinigten Staaten von Amerika registriert.

Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren dar. Sie ist kein Prospekt im Sinn von Artikel 652a OR und/oder Artikel 27 ff. des Kotierungsreglements der SIX Swiss Exchange. Kopien dieser Mitteilung dürfen nicht in oder aus Jurisdiktionen versandt oder anderweitig verteilt werden, wo dies von Gesetzes wegen eingeschränkt oder verboten ist. Die in dieser Mitteilung enthaltene Information stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Effekten in irgendeiner Jurisdiktion dar, in der dies vor Registrierung (oder Gewährung einer Ausnahme davon) oder sonstigen Handlungen gegen kapitalmarktrechtliche Bestimmungen verstossen würde. Jeder Entscheid über den Kauf oder die Zeichnung von Aktien der GrazianoFairfield AG sollte ausschliesslich auf der Grundlage eines von der Gesellschaft in diesem Fall dafür veröffentlichten Emissions- und Kotierungsprospekts erfolgen.

Im Vereinigten Königreichs dürfen diese Informationen nur weitergegeben werden und richten sich nur an (i) Personen, die professionelle Anleger sind im Sinne des Artikel 19(5) des Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (der "Order"), oder (ii) vermögende Gesellschaften (High Net Worth Companies) und andere Personen, denen die Informationen rechtmäßig zugänglich gemacht werden, die unter Artikel 49(2)(a) bis (d) des Order fallen (alle diese Personen werden gemeinsam als "Relevante Personen" bezeichnet). Die Aktien sind ausschließlich für Relevante Personen erhältlich und jede Einladung zur Zeichnung, zum Kauf oder anderweitigem Erwerb solcher Wertpapiere bzw. jedes Angebot hierfür oder jede Vereinbarung hierzu wird nur mit Relevanten Personen eingegangen. Jede Person, die keine Relevante Person ist, sollte nicht aufgrund dieses Dokuments handeln oder sich auf dieses Dokument oder seinen Inhalt verlassen.

Dieses Dokument stellt kein "Angebot von Wertpapieren für die Öffentlichkeit" im Sinne der Richtlinie 2003/71/EG der Europäischen Union in der jeweils gültigen Fassung (die "Prospektrichtlinie") der in diesem Dokument genannten Wertpapiere in einem Mitgliedstaat des Europäischen Wirtschaftsraums (der "EWR") dar. Alle Angebote der in diesem Dokument genannten Wertpapiere an Personen im EWR werden gemäss einer in Mitgliedsstaaten des EWR umgesetzten Ausnahme nach der Prospektrichtlinie von der Verpflichtung zur Erstellung eines Prospekts für Angebote der Wertpapiere erfolgen. In jedem EWR-Mitgliedstaat, der die Prospektrichtlinie umgesetzt hat, wird dieses Dokument nur an qualifizierte Anleger in diesem Mitgliedstaat im Sinne der Prospektrichtlinie gerichtet und ist nur an Anleger gerichtet, die das Angebot ohne einen gebilligten Prospekt in einem solchen EWR-Mitgliedstaat erhalten können.

Diese Kommunikation kann Aussagen enthalten, die zukunftsgerichtete Aussagen sind oder als solche betrachtet werden können. Diese zukunftsgerichteten Aussagen können durch die Verwendung von Begriffen wie "glauben", "annehmen", "erwarten", "voraussagen", "projizieren", "mögen", "können", "könnten", "werden" oder ähnlichen Begriffen identifiziert werden. Diese zukunftsgerichteten Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass tatsächliche Ergebnisse, die Finanzlage die Entwicklung oder die Performance von GrazianoFairfield AG wesentlich von denjenigen abweichen, die in diesen Aussagen ausdrücklich oder implizit angenommen wurden. Vor dem Hintergrund dieser Ungewissheiten sollten sich die Leser nicht auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen. Die in dieser Kommunikation enthaltenen Informationen, Meinungen und zukunftsgerichteten Aussagen gelten nur zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können ohne Vorwarnung geändert werden. Oerlikon und GrazianoFairfield AG übernehmen keine Verantwortung, solche zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren oder an zukünftige Ereignisse oder Entwicklungen anzupassen, soweit dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.